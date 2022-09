V/d Vaart geniet van ‘huppelende’ uitblinker: ‘Absoluut, een heerlijke speler’

Zondag, 25 september 2022 om 23:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:37

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn lyrisch over Jurriën Timber. Na afloop van het Nations League-duel tussen Oranje en België (1-0) benadrukken de analytici de kwaliteiten van de centrumverdediger en loven ze met name de snelheid en betrouwbaarheid van de Ajacied. “Echt een heerlijke speler, absoluut”, zo geeft Van der Vaart aan bij de NOS.

“Jurriën Timber was weer uitstekend”, concludeert Van Hooijdonk direct na afloop van de overwinning. “Zó betrouwbaar, zó jong. Hij dekte continu door op Eden Hazard, die we bijna de hele wedstrijd niet hebben gezien. Lewandowski hadden we een paar dagen geleden ook niet gezien, maar hij heeft natuurlijk wel een minder team om zich heen waardoor het als spits wat lastiger wordt. Timber was echt geweldig in het doordekken en het organiseren daarvan. Ik vind het nogal wat!”

Van der Vaart kan zich volledig vinden in de woorden van zijn collega. “Ik vind het wel mooi om te zien, want hij staat de hele tijd te huppelen. Hij blijft de hele tijd wachten, en wanneer er gepasst wordt gaat hij er meteen heen. Hij is natuurlijk ook zó ontzettend snel, waardoor hij ook niet bang is om door te dekken. Hazard is een hele goede speler, maar hij had vandaag gewoon iemand die de hele tijd achter hem aanliep. Van Gaal weet natuurlijk precies hoe je met hem de angel er bij België uit kunt halen. Echt een heerlijke speler, absoluut”, aldus Van der Vaart.

Timber zelf geeft aan gematigd tevreden te zijn over het optreden van Oranje, al erkent hij dat Nederland het bij vlagen erg lastig had tegen België. "Het was niet top. We waren te slordig aan de bal en ze creëerden iets te veel kansen. Normaal geven we minder kansen weg. Het zijn goede dingen om te analyseren, kritisch naar onszelf te kijken en het de volgende keer beter te doen. In de tweede helft ging het wel beter. We creëerden meer kansen en gaven minder weg. Uiteindelijk win je hem nog."