Martínez en Antony blikken terug: ‘Ik wist hoe intens het hier zou zijn'

Zondag, 25 september 2022 om 19:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:05

Antony en Lisandro Martínez zijn gelukkig bij Manchester United. De ex-Ajacieden laten dat weten aan respectievelijk het clubkanaal van the Mancunians en TyC Sports. De twee leverden Ajax deze zomer maximaal 167 miljoen euro op en maken de verwachtingen vooralsnog waar. Antony geeft aan te hebben moeten wennen aan het leven in Engeland, maar voelt zich inmiddels thuis op Old Trafford. "Ik pas me al goed aan hier bij de club."

De Braziliaan kwam deze zomer voor maximaal honderd miljoen euro over uit Amsterdam en wist in zijn debuutwedstrijd tegen Liverpool gelijk de openingstreffer te verzorgen. Het was direct een mooie opsteker voor Antony, die ondanks de voor hem bekende trainer Erik ten Hag moest wennen aan de oefenstof. "Trainingen zijn heel anders, maar daar heb ik me mentaal op voorbereid. Ik wist hoe intens het hier zou zijn, omdat ik de club en de Premier League altijd gevolgd heb. Ik wist ook hoe intens de wedstrijden kunnen zijn en ik heb me zo goed mogelijk voorbereid. Ik heb ook veel getraind om zo snel mogelijk honderd procent fit te zijn."

Naast oude bekenden Martínez en Ten Hag kan de 22-jarige vleugelspeler zich ook optrekken aan landgenoten Casemiro en Fred. "Ik geniet ervan. Het zijn de eerste paar weken hier, maar ik heb al een aantal Braziliaanse restaurants ontdekt, waar ik met Casemiro naartoe ben gaan. We settelen ons in de stad en pas me heel goed aan de club aan. De mensen hier hebben me heel welkom laten voelen en ik voel me al thuis." Antony is samen met Casemiro en Fred momenteel in Parijs, waar zij dinsdag met de Seleção oefenen tegen Tunesië.

Ook Martínez zegt tegenover TyC Sports zich al thuis te voelen in Manchester. De Argentijn houdt zich in zijn eerste periode bij the Red Devils goed staande, ondanks dat er aan hem getwijfeld wordt vanwege zijn geringe lengte van 1.75 meter. “Ik geef niets om kritiek. Ik geloof in mezelf en ik vertrouw op mijn capaciteiten. Ik heb altijd hard gewerkt. Daardoor krijg ik de resultaten die ik wil." De centrale verdediger zegt dat een droom werkelijkheid werd toen hij de kans kreeg om voor Man United te spelen. "Vooral om in de Premier League te spelen, één van de beste competities in de wereld. Ik ben echt blij."