‘Louis van Gaal prikkelt hem bewust door hem niet te selecteren’

Donderdag, 22 september 2022 om 20:03 • Mart van Mourik

Sander Westerveld vindt dat Jasper Cillessen eerste doelman moet zijn van Oranje. In gesprek met ESPN bespreekt de oud-doelman per geselecteerde Oranje-keeper de kansen op een basisplek tijdens het WK in Qatar, terwijl hij daarnaast aangeeft zich te kunnen vinden in het besluit van Louis van Gaal om Justin Bijlow niet mee te nemen naar de Nations League-wedstrijden.

Bijlow beschikt volgens de bondscoach nog niet over de gewenste vorm om deel uit te mogen maken van de selectie. Van Gaal geeft voor de duels met Polen en België de voorkeur aan vier andere namen: Jasper Cillessen, Mark Flekken, Remko Pasveer en Andries Noppert. Laatstgenoemde is overigens geen onderdeel van de wedstrijdselectie voor de ontmoeting met Polen. Verder maakte de keuzeheer woensdag al bekend dat Tim Krul, die het verzoek om ‘penaltytest’ af te leggen afwees, in ieder geval niet meereist naar Qatar.

Westerveld begrijpt uit besluit Van Gaal om Bijlow niet bij de selectie te halen volkomen. “Van Gaal wil hem prikkelen, omdat hij op dit moment niet zijn niveau van vorig jaar haalt. Je ziet aan hem dat hij nu nét te laat reageert, net niet goed staat en minder ‘match-winning saves’ maakt. Voor Van Gaal een mooi moment om twee nieuwe keepers te testen en te zien of Bijlow mentaal sterk genoeg is. Als hij zich niet kan terugknokken de komende twee maanden is hij mentaal niet sterk genoeg. Ik denk dat hij dat wel is en weet zeker dat Bijlow gewoon bij de definitieve selectie zit van het WK."

De eerste doelman is in de ogen van Westerveld duidelijk Cillessen. “De vorm waarin Cillessen verkeert, met daarbij de ervaring bij het Nederlands elftal én het spelen op een WK, maakt hem voor mij duidelijk nummer één. Ervaring in de Eredivisie is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een halve finale tegen Argentinië. Alleen hij heeft dat. Als je ziet hoe hij nu keept dan is hij echt in topvorm. Daarbij kan hij prima meevoetballen dus hij is echt het complete plaatje”, besluit de zesvoudig Oranje-international.