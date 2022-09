Real Madrid demonstreert in twee aanvallen pure klasse aan Atlético Madrid

Real Madrid is zondagavond als winnaar uit de bus gekomen in de stadsderby tegen Atlético Madrid. De ploeg van Carlo Ancelotti had in het Wanda Metropolitano aan twee flitsende aanvallen, afgerond door Rodrygo en Federico Valverde, genoeg voor de overwinning. In de slotfase scoorde Mario Hermoso nog namens Atlético, maar daarna werd het elftal van Diego Simeone niet meer gevaarlijk: 1-2. Real Madrid heeft alle acht officiële duels dit seizoen gewonnen, waarvan zes in LaLiga, en is daarmee koploper. Atlético staat teleurstellend zevende.

Antoine Griezmann was de opvallendste naam in de basisopstelling van Atlético Madrid. De sterspeler viel vanwege bepalingen in het huurcontract met Barcelona tot nu alleen in, maar het geschil werd afgelopen week bijgelegd. Aan de kant van Real Madrid ontbrak Benzema nog altijd. De Fransman werd in de spits vervangen door Rodrygo, die opnieuw geflankeerd werd door Vinícius Júnior en Federico Valverde.

Atlético stichtte direct na de aftrap het meeste gevaar. Een kopbal van Felipe ging net over de lat, een schot van João Félix na een doorgeschoten corner werd op de doellijn geblokt. Real Madrid sloeg na achttien minuten dodelijk toe. Rodrygo zette een combinatie op met Aurelién Tchouaméni, die hem met een prachtig boogballetje vrij zette in het strafschopgebied. Rodrygo schoot van dichtbij ineens hard binnen: 0-1.

Real Madrid werd kort daarna gered door Thibaut Courtois, die nog net zijn vingertoppen kon zetten op een hard afstandsschot van Griezmann. Atlético gaf behoorlijk wat ruimte weg in de achterhoede, waarvan Real na 35 minuten profiteerde. Vinícius brak na een een-twee met Luka Modric op links door de defensie en schoot na een lange dribbel via de voet van Jan Oblak op de paal. Valverde was aan de andere kant doorgelopen en kon de rebound simpel binnen knallen: 0-2.

Atlético deed voor rust nog een dreigende schotpoging via Yannick Carrasco, die in de korte hoek op de voet van Courtois stuitte. In de tweede helft bleken openingen in de defensie van Real uiterst schaars. Simeone greep na een ruim uur in door Álvaro Morata en Matheus Cunha te brengen. Atlético voerde de druk op en scoorde in de 83e minuut uit een hoekschop. Courtois kwam uit en tastte mis, waarna Éder Militão de bal leek weg te koppen. Die kwam op de schouder bij Mario Hermoso, die gelukkig scoorde: 2-1. De doelpuntenmaker ontving in de 91e minuut zijn tweede gele kaart vanwege een duw op Dani Ceballos, al bleek uit de herhaling dat de Real Madrid-speler zich behoorlijk aanstelde.