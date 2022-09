Mohammed Kudus legt uit waarom hij nooit lacht na een goal voor Ajax

Zondag, 18 september 2022 om 11:34 • Guy Habets

Mohammed Kudus heeft in gesprek met de NOS uit de doeken gedaan waarom hij nooit blij lijkt na een doelpunt. De Ghanese middenvelder annex aanvaller van Ajax scoort de laatste tijd vaker en het is meerdere mensen opgevallen dat hij nooit lacht tijdens het juichen. Daar heeft Kudus een reden voor, zo blijkt nu.

Afgelopen dinsdag vestigde Kudus de aandacht van heel voetballiefhebbend Europa op zich door op Anfield te scoren tegen Liverpool. De Ghanees vond na een scherpe draai met een hard schot met links op fenomenale wijze de korte bovenhoek en liet tijdens het vieren van zijn goal veel zien, behalve blijdschap. Dat was niet voor niets. “Het is voor mij veel meer dan juichen om een doelpunt”, legt hij uit. “Het gaat voor mij op zo’n moment om alle aspecten aan het leven. Hou je aan dat waarin je gelooft. Daarom doe ik het zo.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kudus heeft namelijk een speciale ‘celebration’, waarbij hij zijn beide armen gekruist houdt en de vuisten balt. Deze beweging is afkomstig uit de Marvel-superheldenfilm Black Panther en is de ‘Wakanda Forever Salute’ van de Ghanees. “Waarom ik dat doe, is omdat je heel veel meningen en dergelijke over je heen krijgt. Zo hou je al die negativiteit tegen die op je af komt. Het is een soort bescherming, een zwaard dat alles tegenhoudt. Zo zie ik het.”

Blijdschap om zijn goals is er wel te zien op de Right to Dream Academy in Accra, de hoofdstad van Ghana, waar de middenvelder ooit ook aan zijn voetbalopleiding begon. De kinderen die er nu worden opgeleid ontploften van vreugde toen Kudus scoorde tegen Liverpool, zo is te zien op beelden, en dat zorgt voor inspiratie bij de Ajacied. “Je ziet hoe blij ze al zijn, alleen nog maar vanwege hoe ik speel. Het inspireert me om nog harder te werken en om tegen ze te kunnen zeggen dat zij het in de toekomst nog beter kunnen gaan doen dan ik.”