De Graafschap verrast en hengelt voormalig toptennisster binnen

Donderdag, 15 september 2022 om 14:21 • Guy Habets

De Graafschap heeft met oud-tennisster Richèl Hogenkamp een nieuwe teammanager binnengehaald. De vacature ontstond toen Marc Teloh, die al vijftien jaar werkzaam was op de Vijverberg, een nieuwe uitdaging aan wilde gaan en de Superboeren kunnen nu melden dat er met de voormalig topsportster een nieuw iemand is aangesteld. Hogenkamp is afkomstig uit de Achterhoek en had vroeger een seizoenkaart bij De Graafschap.

Onlangs besloot Hogenkamp, die als tennisster in de top-100 van de wereld stond en Grand Slam-toernooien speelde, te stoppen met professioneel tennis. Een blessure noopte haar tot die beslissing. Dat ze even later in het voetbal op zou duiken, lag niet in de lijn der verwachtingen. Er zijn namelijk niet veel vrouwelijke teammanagers bij mannenteams. Mirjam Clifford is in Nederland de enige: zij is als elftalbegeleider werkzaam bij Vitesse.

????????????, ??????????`??!



Richèl Hogenkamp is de nieuwe teammanager van de selectie van De Graafschap! ???



Lees meer op onze website ??https://t.co/gfY43nTSsf#VandeAchterhoek #VeurAltied #SamenDRAN pic.twitter.com/sqPbdcuwrZ — De Graafschap (@DeGraafschap) September 15, 2022

Op de website van De Graafschap vertelt Peter Bijvelds, technisch manager van de club uit Doetinchem, hoe hij bij Hogenkamp uitkwam. "Ik denk dat we in Richèl een persoon hebben binnengehaald die zowel karakterologisch als functie-inhoudelijk een meerwaarde is voor de club. Zij kent uiteraard het klappen van de zweep als sportster op topniveau. Richèl komt uit Doetinchem en heeft een seizoenkaart bij De Graafschap gehad. Ze heeft dus affiniteit met de club en ook met voetbal."

De Graafschap is ronduit beroerd begonnen aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De promotie-ambities in de Achterhoek kunnen voorlopig even in de ijskast, want na zeven wedstrijden staat de ploeg van trainer Adrie Poldervaart met vijf punten op de zeventiende plaats. Er werd pas één keer gewonnen: op donderdag 1 september werd Telstar in Velsen-Zuid met 0-1 verslagen. Giovanni Korte was toen matchwinner.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 7 6 1 0 14 19 2 FC Eindhoven 7 5 2 0 10 17 3 Roda JC Kerkrade 7 4 2 1 5 14 4 Heracles Almelo 6 4 1 1 8 13 5 Jong AZ 7 4 1 2 5 13 6 VVV-Venlo 6 4 0 2 0 12 7 Jong Ajax 7 3 2 2 5 11 8 NAC Breda 7 3 2 2 0 11 9 Willem II 6 2 3 1 1 9 10 MVV Maastricht 6 2 2 2 -3 8 11 Jong PSV 7 2 2 3 -5 8 12 TOP Oss 6 2 1 3 1 7 13 FC Dordrecht 6 2 1 3 -3 7 14 Telstar 6 2 1 3 -5 7 15 Almere City FC 7 2 1 4 -3 7 16 ADO Den Haag 7 1 2 4 -5 5 17 De Graafschap 7 1 2 4 -6 5 18 Jong FC Utrecht 7 1 2 4 -6 5 19 Helmond Sport 6 1 0 5 -4 3 20 FC Den Bosch 7 1 0 6 -9 3