De Graafschap zegt vertrouwen op in van spierziekte herstellende Poldervaart

Maandag, 22 mei 2023 om 19:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:45

De Graafschap wil ondanks een tot medio 2024 lopend contract niet verder met Adrie Poldervaart, zo melden onder meer het Algemeen Dagblad en De Gelderlander maandag. De clubleiding heeft dat in een persoonlijk gesprek laten weten aan de 52-jarige trainer, die nog steeds herstellende is van de spierziekte Guillain Barré. De Graafschap moet de beslissing om Poldervaart de deur te wijzen nog wel officieel bevestigen.

Poldervaart was in Doetinchem bezig aan zijn eerste seizoen, dat begin februari abrupt tot stilstand kwam voor de oefenmeester. Hij meldde zich kort na de met 0-1 verloren thuiswedstrijd Telstar ziek en is bijna vier maanden later nog steeds niet volledig hersteld van Guillain Barré. Poldervaart was slechts 23 duels de hoofdtrainer bij De Graafschap en haalde in die reeks 27 punten. Assistent-trainer Richard Roelofsen nam zijn taken tijdelijk over en ondanks een verbetering in de resultaten eindigden De Superboeren als tiende in de Keuken Kampioen Divisie en dus buiten de play-offs.

Technisch manager Peter Bijvelds, die ook tijdelijk als algemeen directeur fungeert, liet Poldervaart vorige week woensdag persoonlijk weten dat de samenwerking tussen club en trainer geen vervolg krijgt. De leiding van De Graafschap is volgens De Gelderlander van mening dat Poldervaart op 3 juli, als de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, nog niet voldoende is hersteld van de spierziekte. De coach uit Hellevoetsluis is al enkele maanden aan het revalideren en zit in de ziektewet.

Dat de hoofdtrainer slechts een deel van zijn taken kan uitvoeren is voor het bestuur van De Graafschap onaanvaardbaar, zeker na zo'n tegenvallend seizoen. Daarnaast was er naar verluidt de nodige interne frictie en vielen de resultaten en het vertoonde spel behoorlijk tegen. Poldervaart en Bijvelds kwamen vorige week woensdag overigens niet tot een akkoord. De Graafschap wil snel een oplossing, daar de nieuwe trainer een belangrijke rol krijgt in de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen.