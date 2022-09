WK-shirts van Oranje zijn officieel gepresenteerd: ‘Maakt ons tot wie we zijn’

Donderdag, 15 september 2022 om 09:35 • Guy Habets • Laatste update: 10:30

Nike heeft de shirts onthuld waarin het Nederlands elftal komende winter actief zal zijn op het WK in Qatar. Dinsdag lekten de tenues al uit via Footy Headlines en het blijkt nu dat zij het bij het rechte eind hadden. Het thuisshirt heeft een licht oranje kleur en het tenue voor uitwedstrijden doet denken aan dat van het WK van 2014, toen Oranje uiteindelijk derde werd.

Het oranjeshirt is iets minder fel van kleur dan voorheen en daarnaast lopen er enkele lichtere strepen door het tenue heen, doordat het shirt is gebaseerd op de vacht van een leeuw. In het vorige thuisshirt van Oranje is nog het patroon van een leeuw verwerkt, maar daar is in de nieuwe variant geen sprake van. De nieuwe tricots zullen voor het eerst worden gedragen in de Nations League. Binnenkort wordt er gespeeld tegen Polen (uit, op 22 september) en België (thuis, op 25 september).

Oranje Pride is Never Done. Introducing our new 2022 Home & Away Collection! ??????@nikefootball pic.twitter.com/fjDiP5qgTB — OnsOranje (@OnsOranje) September 15, 2022

Het uitshirt van het Nederlands elftal is blauw en bevat enkele zwarte accenten. Het nieuwe shirt doet denken aan het tenue van 2014, terwijl de gedachten bij veel mensen waarschijnlijk ook teruggaan naar het EK van 2000 in eigen land. Na de Nations League-duels, waar de tenues dus voor het eerst gedragen zullen worden, begint de voorbereiding op het WK echt. In de poulefase van de eindronde treft Oranje Senegal (21 november), Ecuador (25 november) en Qatar (29 november).

Op de website van de KNVB wordt gezegd dat de spelersgroep blij is met de nieuwe shirts. Captain Virgil van Dijk legt dat uit. "Elke keer dat ik het shirt aantrek, zie ik als een kans om mooie dingen te bereiken. Niet alleen voor mezelf en voor het team, maar met name voor mijn land. Het blijft speciaal om dat als captain te mogen doen." Ook Frenkie de Jong is er blij mee. "Het Nederlands elftal zie ik als een weerzien met vrienden. Oranje is echt onze kleur. Dat maakt ons tot wie we zijn als nationaal team."

Nike, de kledingproducent van het Nederlands elftal, liet zich inspireren door het Totaalvoetbal en laat het shirt symbool staan voor 'creativiteit, souplesse en grensverleggende mentaliteit'. Nike heeft overigens niet alleen de tenues voor het elftal van bondscoach Louis van Gaal bekendgemaakt. Ook de shirts van Portugal, de Verenigde Staten en Kroatië zijn van Nike en werden donderdag officieel gepresenteerd.