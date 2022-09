UEFA bevestigt nieuwe speeldatum voor Arsenal - PSV

Woensdag, 14 september 2022 om 11:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:28

Het duel tussen Arsenal en PSV in de groepsfase Europa League wordt op 20 oktober ingehaald, zo bevestigt de UEFA. De wedstrijd in het Emirates Stadium zou aanvankelijk komende donderdag gespeeld worden, maar werd uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Daardoor kon er geen afdoende politiemacht op de been komen in Londen. Het Europa League-treffen tussen Arsenal en PSV zal afgetrapt worden om 19.00 uur Nederlandse tijd.

De UEFA kon voor de nieuwe speeldatum kiezen omdat de Premier League bereid was het treffen tussen Arsenal en Manchester City van 19 oktober te verschuiven. De bond wil de competitie en de betreffende clubs in dat verlengde 'bedanken voor hun flexibiliteit en coöperatie'. PSV moet zelf overigens twee dagen na het duel in Londen op bezoek bij Groningen in competitieverband.

Maandagmiddag kreeg men in het Philips Stadion te horen dat er donderdagavond definitief niet gespeeld zou worden in het Emirates Stadium. Het leek er lang op dat de wedstrijd doorgang kon vinden, maar de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk besloten dat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Er was onvoldoende inzet van politiepersoneel mogelijk vanwege de aanstaande uitvaart van de koningin.

PSV begon de Europa League-campagne met een gelijkspel in eigen huis tegen FK Bodø/Glimt (1-1). Arsenal won op hetzelfde moment de uitwedstrijd bij FC Zürich en is dus koploper in de groep. Door het uitstellen van de wedstrijd heeft PSV nu een week de tijd om zich voor te bereiden op de topper tegen Feyenoord van aankomend weekend. De Stadionclub moet donderdag wél Europees spelen, thuis tegen Sturm Graz.