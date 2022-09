‘Ik weet nog dat Frenkie toen zei dat Ajax de Champions League kon winnen’

Frenkie de Jong voorspelde vroeg in 2019 al dat Ajax ver zou gaan komen in de Champions League dat jaar. Dat onthult Daley Blind in gesprek met Voetbal International. Voor het tweeluik met Real Madrid dachten veel Ajacieden dat doorgaan lastig zou zijn, maar juist De Jong had alle vertrouwen in de goede afloop en zei dat zelfs het winnen van het toernooi mogelijk was.

Blind speelt dinsdagavond op Anfield, ijs en weder dienende, zijn 101e Europese wedstrijd. De meest memorabele van de honderd eerdere duels was volgens de linkspoot de uitwedstrijd bij Real Madrid in het Estadio Santiago Bernabéu, waar de Koninklijke met 1-4 weggespeeld werd. Blind herinnert zich vooral nog dat het treffen met Real bij Oranje al besproken werd. "Wat jongens van ons, zoals Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en ik, met wat jongens van andere clubs die nog in de Champions League actief waren", vertelt hij aan VI. "Toen hadden we het over Real Madrid en zeiden die jongens dat het wel heel lastig zou worden voor ons."

Dat was echter buiten De Jong gerekend. "Ik weet nog dat Frenkie toen zei: "Hoezo lastig voor ons? Die gaan we gewoon winnen hoor, wij kunnen de Champions League winnen". Matthijs de Ligt en ik keken elkaar lachend aan en zeiden: Als hij het zegt, waarom ook niet, haha? Het paste ook wel bij ons in die tijd. Wij spraken onderling het vertrouwen naar elkaar uit dat het kon. En tuurlijk, soms dacht je zelf weleens: Waar hebben we het over? Maar het ging wel echt leven bij elkaar."

Uiteindelijk werd de uitwedstrijd in Madrid er een om nooit meer te vergeten voor Blind, de overige spelers van Ajax en iedereen die de Amsterdamse club een warm hart toedraagt. "Het was de allermooiste wedstrijd", zegt de verdediger over de ontmoeting op 5 maart 2019. "We gingen naar Madrid met het gevoel dat we daar sowieso zouden scoren. Daar kwam bij dat we wisten dat Sergio Ramos niet mee zou doen, omdat hij in Amsterdam opzettelijk geel had gepakt en was geschorst. Die avond vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Een geweldige avond, met een geweldig elftal."