Fenomenale Dybala helpt Roma naar zege met prachtgoal en heerlijke assist

Maandag, 12 september 2022 om 22:39 • Wessel Antes • Laatste update: 22:58

Paulo Dybala heeft AS Roma maandagavond hoogstpersoonlijk naar een 2-1 uitzege op Empoli geholpen. De flamboyante linkspoot was voor rust trefzeker met een heerlijk afstandsschot, waarna hij in het tweede bedrijf aangever was bij de winnende goal van Tammy Abraham.

Bij Roma ontbrak naast Georginio Wijnaldum ook Rick Karsdorp vanwege een blessure. Empoli had met Sam Lammers wel een Nederlander in de spits staan. De Romeinen kwamen na ruim een kwartier spelen op voorsprong, toen Dybala de bal op enigszins gelukkige wijze voor zijn voeten kreeg. De Argentijnse linkspoot controleerde de bal perfect, waarna een prachtige krul in de verre kruising volgde: 0-1. Eerder had Dybala al de paal geraakt. Vijf minuten na Dybala's doelpunt kopte Martin Satriano namens de thuisploeg op de paal.

Vlak voor rust kwam Empoli langszij, toen Filippo Bandinelli met een kopbal in de verre hoek doelman Rui Patrício wist te verrassen. Twintig minuten voor tijd herstelde Roma de voorsprong toen een perfect afgemeten voorzet van Dybala werd binnengelopen door Abraham: 1-2. Lorenzo Pellegrini verzuimde de voorsprong uit te breiden door een penalty op de lat te schieten, maar dat zorgde er niet voor dat de overwinning van Roma in gevaar kwam. Het elftal van José Mourinho staat na zes wedstrijden op de vijfde plek in Italië met dertien punten.

Tammy Abraham doet het! ?? Op aangeven van Paulo Dybala drukt de Engelsman af voor Roma: 1-2 ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliRoma pic.twitter.com/Xnk9i0jdEK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2022

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Napoli 6 4 2 0 9 14 2 Atalanta 6 4 2 0 7 14 3 AC Milan 6 4 2 0 6 14 4 Udinese 6 4 1 1 6 13 5 AS Roma 6 4 1 1 2 13 6 Internazionale 6 4 0 2 4 12 7 Lazio 6 3 2 1 4 11 8 Juventus 6 2 4 0 5 10 9 Torino 6 3 1 2 0 10 10 Salernitana 6 1 4 1 3 7 11 Fiorentina 6 1 3 2 -1 6 12 Bologna 6 1 3 2 -2 6 13 Sassuolo 6 1 3 2 -4 6 14 Hellas Verona 6 1 2 3 -5 5 15 Spezia 6 1 2 3 -5 5 16 Empoli 6 0 4 2 -2 4 17 Lecce 6 0 3 3 -3 3 18 Cremonese 6 0 2 4 -5 2 19 Sampdoria 6 0 2 4 -8 2 20 Monza 6 0 1 5 -11 1

