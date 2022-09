Van der Vaart plaatst één kanttekening bij bewierookte Kudus: ‘Dat mist hij’

Maandag, 12 september 2022 om 21:26 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart is zeer positief over de optredens van Mohammed Kudus bij Ajax. De middenvelder annex aanvaller wordt door de analyticus met name geroemd om zijn spel in de Champions League tegen Rangers, dat mede door een treffer en assist van de Ghanees met 4-0 onderuitging. Van der Vaart plaatst slechts één kanttekening bij Kudus: “Het lijkt alsof hij het niet leuk vindt.”

“Ik denk dat het de week van Kudus is”, opent Van der Vaart, te gast bij het programma Rondo van Ziggo Sport. “Ik zat bij Studio Voetbal en toen zag ik hem tien minuten meedoen tegen SC Cambuur. Ik vond hem toen lekker invallen. Maar hij heeft echt alles. Ik weet eigenlijk niet wat het is: een spits of een nummer 10. Vooral die goal tegen Rangers... Daar zat echt alles in wat hij allemaal kan: snelheid, kracht... Het enige wat hij wel mist, is dat het lijkt alsof hij het niet leuk vindt. Als hij dan scoort lijkt hij een beetje ontevreden. Ik vind het wel leuk als iemand af en toe een keer lacht.”

“Ik vond dat hij tegen Heerenveen niet goed speelde hoor”, vervolgt de analist. “Je moet het bij hem eigenlijk een beetje vergelijken met het jaar dat Tadic bij Ajax in de spits stond in de Champions League. Het klinkt gek uit mijn mond, maar in wedstrijden als die tegen Heerenveen kun je beter met Brobbey als diepe spits spelen. Uiteindelijk pakte het wel goed uit en scoorde hij twee keer. Maar daarvoor kom je echt naar het stadion.”

Van der Vaart vindt het bij vlagen moeilijk om aan te geven welk type speler Kudus is. “Ik vond hem eigenlijk meer een nummer 10 eerst. Hij komt bij Nordsjaelland vandaan en daar was de huidige bondscoach van Denemarken, Kasper Hjulmand, toen trainer. Die coach is heel erg fan van het Nederlandse voetbal en bij Nordsjaelland is hij daar al een beetje mee begonnen. Dat doen ze daar nog steeds en daarmee brengen ze geweldige spelers voort”, aldus de oud-international.