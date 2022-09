Van de Beek gelooft volledig in kansen: ‘Beste gevoel dat je kan hebben’

Zondag, 11 september 2022 om 20:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:14

Donny van de Beek is vastbesloten om voor zijn kans te gaan bij Manchester United. De middenvelder werd afgelopen halfjaar verhuurd aan Everton, maar keerde deze zomer terug op Old Trafford. Met Erik ten Hag treft hij een oude bekende, maar heel veel speelminuten kreeg hij dit seizoen nog niet. In gesprek met het clubkanaal van United vertelt hij onder meer over de blessure die hij begin dit jaar kreeg en het vaderschap, wat een belangrijke levensverandering is geweest voor Van de Beek.

Begin april werden Van de Beek en Estelle Bergkamp de trotse ouders van hun eerste kindje. "Natuurlijk is dat het beste gevoel dat je kunt hebben, om vader te zijn. Zowel ik als mijn vriendin genieten ervan, dus we zijn erg blij dat we haar in onze familie hebben.” De middenvelder ziet zijn terugkeer bij United als een nieuwe start. "Ja natuurlijk. Nieuwe kansen, en ook een nieuw seizoen. Ik ben heel blij om terug te zijn bij de club, bij deze geweldige club."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van de Beek zag met Christian Eriksen en Casemiro twee nieuwelingen worden aangetrokken voor het middenveld. Desondanks heeft hij er vertrouwen in dit seizoen nog de nodige minuten te gaan maken. "Ik denk dat we het nodig hebben, want het wordt een zwaar seizoen. Iedereen wil spelen, maar je moet het laten zien en je moet je elke dag verbeteren om in de basis te staan. Een club als United heeft veel opties nodig en heeft een grote selectie nodig om te spelen en een goed seizoen te draaien. Zo zou het altijd moeten zijn bij een grote club en dat hebben we nodig om succesvol te zijn. Ik denk dat het heel goed is dat we dat nu hebben."

De meeste van de aanwinsten kende Van de Beek al. Met Lisandro Martínez speelde hij samen bij Ajax. Eriksen kwam hij ook al eens tegen. "Met Ajax heb ik tegen Casemiro en Eriksen gespeeld. Met Licha heb ik samengespeeld. Dus ik weet waartoe ze in staat zijn en het zijn echt goede spelers, dus ze zullen ons zeker helpen. Het zijn aardige jongens, maar ook echte teamspelers. Ik vind het belangrijk om samen hard te werken. Als persoon passen ze heel goed bij de spelers die we hebben. Het hebben van veel opties houdt iedereen scherp, en daarvoor hebben we veel goede spelers nodig."

Ten Hag

Volgens Van de Beek was de wedstrijd tegen Liverpool (2-1 winst) een goed voorbeeld van een echte teamprestatie. "Ik denk dat we zelfs nog veel beter kunnen spelen, maar we hebben een goede wedstrijd gespeeld en dat hebben we als team gedaan. Zo moeten we het dit seizoen doen." Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Ten Hag, die Van de Beek hoog heeft zitten. "Hij zal heel goed zijn voor de club. Ik denk dat hij, gezien de manier waarop de club is en hoe ze willen spelen, een goede mix is voor wat ze willen als manager. Ik kijk er echt naar uit."