De Mos kent geen genade: ‘Vanaf het begin vind ik hem een buikvaller’

Zondag, 11 september 2022 om 10:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:25

Aad de Mos lijkt niet erg gecharmeerd te zijn van Walter Benítez. De voormalig trainer van PSV kraakt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN enkele kritische noten over de zomeraanwinst van de Eindhovense club. De Mos vraagt zich onder meer af waarom Benítez geen Argentijnse international is en waarom hij niet eerder is opgepikt door een gerenommeerde club in Europa.

"Ik heb me direct al afgevraagd. Bij PSV hebben ze alle aankopen zelf benoemd tot topaankopen", zo opent De Mos in de voetbaltalkshow. "Hoever speelt op vrijdagavond, of maandagavond (in Jong PSV, red.). Til doet niet mee. Simons laat het zien in de zogenaamde kleine wedstrijden, tegen de KKD-ploegen. En hij (Benítez, red.), vanaf het begin vind ik hem een buikvaller. Piet Schrijvers (die met De Mos samenwerkte bij Ajax, red.) was altijd van naar de zijkant vallen. Aan de de kleren van Piet kun je altijd zien dat het helemaal zwart was aan de zijkant. Maar een buikvaller valt voorover."

De Mos verwijst vervolgens naar het Europa League-duel tussen PSV en Bodø/Glimt, toen Benítez zijn ploeg in de slotminuut op de been hield met een magistrale redding. "Die redding die hij maakt, dat is omdat die speler de bal verkeerd inschiet. Je moet de bal altijd in de tegenovergestelde hoek plaatsen. Ik ben maar een simpel trainertje en van keepers heb ik nooit verstand gehad. Maar ik weet wel dat als de keeper onderweg is van de voorzet van die kant, dan gaat hij naar de andere kant. Dan moet je hem in de andere hoek schieten." De Mos heeft nog een kritische kanttekening in petto wat betreft de eerste doelman van PSV.

"Hij is zes jaar bij Nice geweest. Hij speelt niet in het Argentijnse elftal. Is er dan geen enkele andere club die gezegd heeft: 'joh, jij bent zo'n goede keeper, we pakken jou'. Nee, hij was transfervrij en moest weg, want Kasper Schmeichel moest ernaar toe", verwijst de analist naar de van Leicester City afkomstige doelman. "Dus dat is dat zelfbenoemde. Ik moet het nog zien over een heel seizoen of hij een puntenpakker is. En of hij echt wel beter is dan Drommel en Mvogo", houdt de kritische De Mos een slag om de arm.