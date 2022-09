Klaassen openhartig: ‘Dat is niet leuk, daar ben ik natuurlijk niet blij mee’

Zondag, 11 september 2022 om 08:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:49

Davy Klaassen liep zaterdagavond ondanks de 5-0 zege van Ajax op sc Heerenveen met gemengde gevoelens rond. De middenvelder is niet erg gelukkig met zijn reserverol bij de koploper uit Amsterdam. Klaassen kreeg tegen de Friezen overigens wel een basisplaats van Alfred Schreuder, die Steven Berghuis op de bank liet starten. Klaassen gaf prompt zijn visitekaartje af door voor de 23ste keer de openingstreffer te produceren namens de Amsterdamse club.

Klaassen, die links op het middenveld stevige concurrentie heeft van Kenneth Taylor, ging na afloop in op zijn plaats in de selectie van Ajax. "Het is niet makkelijk, natuurlijk niet", zo klonk het op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Iedereen wil spelen en altijd zo veel mogelijk. Als de trainer dan voor andere spelers kiest, dan is dat niet leuk. Daar ben ik natuurlijk ook niet blij mee", aldus Klaassen, die de Ajax-coach op het middenveld doorgaans voor Berghuis, Taylor en Edson Álvarez ziet kiezen.

Ondanks de status van reservespeler heeft Klaassen nooit serieus overwogen om Ajax tussentijds te verlaten. "Nee, eigenlijk niet", benadrukte de trefzekere middenvelder. "Met het WK in aantocht denk ik dat dat ook niet echt verstandig is. Er zijn soms momenten dat je denkt: jeetje mina, ik wil meer spelen, ik wil belangrijk zijn. Maar dit zijn grote keuzes, die moet je niet op emotie maken." Klaassen sprak al eens met Schreuder over zijn rol binnen de selectie. "Natuurlijk praat je daar af en toe over. We rouleren veel, dan moet je er staan als je de kans krijgt."

Klaassen begon op de bank in de eerste vier wedstrijden van Ajax van dit seizoen in de Eredivisie. Tegen SC Cambuur (4-0) vorige week had Schreuder wel een basisplaats voor hem in petto. In het Champions League-duel met Rangers (4-0) echter werd Klaassen opnieuw naar de bank verwezen. Hij maakte afgelopen woensdag in de slotfase nog wel zijn minuten als invaller.