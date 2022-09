Marciano Vink looft gebaar van Brian Brobbey: ‘Dit hoeft hij niet te doen, hè?’

Zaterdag, 10 september 2022 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:11

Marciano Vink prijst de houding van Brian Brobbey. De analist van ESPN zag dat de spits van Ajax vlak voor zijn invalbeurt tegen sc Heerenveen (5-0 winst) applaudisseerde voor zijn concurrent Mohammed Kudus, die net voor de entree van Brobbey scoorde. "Ik vond het leuk dat Brobbey blij was met de goal van Kudus", aldus Vink.

"Het is toch zijn concurrent", vervolgt de analist. Volgens presentator Jan Joost van Gangelen kon Brobbey ook 'moeilijk een wegwerpgebaar maken'. "Maar ja, je hoeft niet te klappen, hè", aldus Vink. "Het is geen verplichting. Je kan ook stil blijven staan, maar hij applaudisseert." Florian Grillitsch, die op hetzelfde moment inviel als Brobbey, bleef inderdaad gewoon stilstaan na de goal van Kudus.

Brobbey applaudisseert na de tweede goal van Kudus.

Brobbey, die zelf simpel voor de 5-0 tekende, verscheen na afloop voor de camera van ESPN. "Ik ben zeker blij", aldus de centrumspits. "Een doelpuntje meegepakt. Als spits wil je altijd scoren, dus altijd lekker. Ik begon natuurlijk op de bank, dus als je erin komt moet je sowieso gas geven." Dat Brobbey klapte voor het tweede doelpunt van zijn concurrent, vindt hij vanzelfsprekend.

"Kudus is mijn maatje, ik ben blij voor hem", aldus Brobbey. "Hij heeft het fantastisch gedaan. Ik praat verder niet met hem over de concurrentiestrijd, maar de trainer heeft aangegeven dat hij vanwege de brede selectie gaat rouleren. Ik heb erover gesproken met de trainer, maar dat houd ik tussen hem en mij. Als speler wil je natuurlijk graag spelen, maar zo niet, dan moet je dat accepteren."

Brian Brobbey geeft toe licht gefrustreerd te zijn door de reserverol, maar de spits blijft lachen?? "Kudus is mijn maatje" pic.twitter.com/4YhF31iAPy — ESPN NL (@ESPNnl) September 10, 2022

Brobbey verloor midweeks in de Champions League tegen Rangers (4-0 winst) voor het eerst zijn basisplaats. "Ik was wel een beetje gefrustreerd", erkent hij. "Wat volgens mij normaal is, want je wilt spelen. Of het meespeelde dat ik nog twee minuten moest opdraven? Ja, een beetje wel. Maar ik kan er niks anders van maken."