Kudus behoudt vertrouwen na galavoorstelling; Berghuis geslachtofferd

Zaterdag, 10 september 2022 om 17:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:16

Alfred Schreuder heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het thuisduel met sc Heerenveen van zaterdagavond. De oefenmeester kiest nagenoeg voor dezelfde elf namen als bij de galavoorstelling tegen Rangers van afgelopen woensdag (4-0 winst). Mohammed Kudus, die de handen op elkaar kreeg met magnifiek spel en een al even magnifieke goal, staat opnieuw in de punt van de aanval. Ook Davy Klaassen start. Onder meer Steven Berghuis wordt geslachtofferd. Er wordt om 18.45 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.

Kudus had afgelopen woensdag voor het eerst een basisplaats dit seizoen. Tijdens de eerste vier competitiewedstrijden moest de Ghanees het doen met korte invalbeurten, voordat hij besloot enkele trainingen over te slaan om een transfer naar Everton te forceren. Sinds dat moment krijgt Kudus steeds meer speelminuten per wedstrijd. Tegen SC Cambuur (4-0 winst) mocht de 22 jarige aanvaller annex aanvallende middenvelder direct na rust al invallen, tegen Rangers startte hij dus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ghanees krijgt tegen Heerenveen opnieuw de kans zich te laten zien. Kudus wordt geflankeerd door Steven Bergwijn en Dusan Tadic, waardoor Berghuis plaats moet maken. Het middenveld wordt gevormd door Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Edson Álvarez. Laatstgenoemden dienen als controlerend duo. De defensie bestaat van links naar rechts uit Daley Blind, Calvin Bassey, Jurriën Timber en Devyne Rensch, terwijl Remko Pasveer het doel verdedigt.

Ajax verspeelde in de eerste vijf competitiewedstrijden nog geen punt en zal er alles aan doen om de koppositie te verdedigen. Het kent met sc Heerenveen echter een geduchte tegenstander. De selectie van Kees van Wonderen maakt met name in defensief opzicht indruk tijdens de competitiestart: de Friezen kregen vooralsnog slechts één doelpunt tegen. Van Wonderen baarde afgelopen seizoen opzien door Ajax als trainer van Go Ahead Eagles met 2-1 te verslaan.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor, Klaassen; Tadic, Kudus, Bergwijn

Opstelling sc Heerenveen: Noppert; Van Ewijk, Van Aken, Van Beek, Bochniewicz; Kaib, Haye, Tahiri; Olsson, Timossi, Van Hooijdonk