Kritiek op Janssen na Ajax-Rangers: ‘Theo nu maak je jezelf zwaar belachelijk’

Zaterdag, 10 september 2022 om 08:22 • Wessel Antes

Valentijn Driessen vindt dat Theo Janssen te enthousiast deed over de overwinning van Ajax tegen Rangers (4-0). Dat zegt de journalist van De Telegraaf in de voetbalpodcast Kick-Off. Janssen zei bij RTL 7 dat het spel van Ajax next-level was. Daar is de welbespraakte journalist het mee oneens, aangezien Rangers volgens hem totaal niet thuis gaf.

Janssen vond de positiewisselingen bij Ajax geweldig afgelopen dinsdag, zo vertelde hij in de nabeschouwing op RTL 7. “We hebben Erik ten Hag altijd geprezen om de wijze waarop hij Ajax liet voetballen, maar dit is next-level. Dit is next-level, omdat je bij het Ajax van Ten Hag nog wel duidelijke patronen had. Je had eerst een linksbuiten die echt aan de linkerkant stond; Antony en Neres stonden vast aan de rechterkant. Daarnaast had je alleen nog de backs die eroverheen gingen of naar binnen trokken. Nu rouleert gewoon de gehele ploeg. Timber staat soms linksback en Blind staat soms linksbuiten: iedereen loopt door elkaar. Het is zó moeilijk om te verdedigen.”

Driessen kwam Janssen na afloop van de wedstrijd tegen in de Johan Cruijff ArenA en raakte met hem in gesprek, nadat hij de uitspraken van Janssen had meegekregen. “Ik zeg tegen hem: ‘Theo nu maak je jezelf zwaar belachelijk.’ Next-level tegen Fortuna Sittard ja, want Rangers is het niveau Fortuna Sittard of Go Ahead Eagles. Waar gaat dit over?”

Presentator Pim Sedee probeert de uitspraken van Driessen nog te nuanceren met het feit dat Rangers in het afgelopen seizoen in de finale van de Europa League stond, maar daar wil de journalist niets van weten. “Dat zegt helemaal niets. Als je tegenover dit soort gasten een goede tactiek neerzet, wat PSV overigens niet deed, zijn ze bij voorbaat kansloos. Dat hadden wij natuurlijk al op voorhand geschetst.”

Collega Mike Verweij gaat wel mee in de euforie van Janssen. “Je kunt een hele goede tactiek hebben, maar Ajax voerde het natuurlijk wel gewoon uitstekend uit. Al die positiewisselingen en beweeglijkheid waren de Schotten gewoon te machtig. Uiteindelijk scoorde Ajax voornamelijk door fouten van Rangers, maar voor de mensen thuis was dit wel amusement. Jij (Valentijn Driessen, red.) houdt meer van spannende wedstrijden, maar ik vond dit wel prachtig om te zien.”