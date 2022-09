De voorzitter krijgt zijn zin: Fortuna Sittard presenteert nieuwe trainer

Vrijdag, 9 september 2022 om 21:20 • Guy Habets

Julio Velázquez is de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. De Spanjaard heeft een contract getekend dat hem tot het einde van dit seizoen aan de Limburgse club bindt. Komend weekend zal hij nog niet op de bank zitten wanneer Fortuna het in Nijmegen opneemt tegen NEC, maar vanaf aanstaande maandag zwaait Velázquez wel de scepter in Sittard. De veertigjarige oefenmeester neemt een assistent-trainer, een performance coach en een data-analist mee.

Op de website van Fortuna spreekt Velázquez zijn tevredenheid over zijn aanstelling uit. "Ik heb in de afgelopen periode de selectie aandachtig geanalyseerd. Er staat een groep met enorm veel potentie, de stand op de ranglijst geeft mijns inziens een vertekend beeld. Natuurlijk neemt de positie druk met zich mee, maar daarvoor moet je niet weglopen. We moeten met z’n allen aan het gezamenlijke doel werken om deze club hogerop te brengen."

Sjoerd Ars, technisch directeur in Sittard, legt vervolgens uit waarom Fortuna bij de Spanjaard uitkwam. "Julio maakte in zijn presentatie indruk door de manier waarop hij ons team had geanalyseerd, met daarin de pijnpunten, maar zeer zeker ook de mogelijkheden. We zijn overtuigd dat hij op dit moment de juiste man is om energie, tactische discipline en intensiteit in ons team te gaan brengen. Als we met zijn allen dat kunnen bewerkstelligen, gaan we de onderste regionen hopelijk snel verlaten."

De eerste serieuze klus in de carrière van Velázquez was Villarreal in 2012, dat destijds uitkwam in de Segunda División. In diezelfde competitie had hij daarna ook Real Murcia, Real Betis en Alcorcón onder zijn hoede. Daarnaast werkte hij ook in Italië en Portugal. Zo was hij trainer van Udinese, Belenenses, Vitória Setúbal en Marítimo. Opvallend daarbij is dat Velázquez het van bovengenoemde clubs alleen bij Alcorcón langer dan een jaar volhield.

Na het ontslag van Ultee had technisch manager Sjoerd Ars de voorkeur voor een Nederlandse trainer, terwijl eigenaar Isitan Gün de voorkeur gaf aan een buitenlandse oefenmeester. Gün krijgt met de komst van Velázquez dus zijn zin. De Spanjaard staat voor een moeilijke opgave in Sittard, daar Fortuna met nul punten uit vijf duels de hekkensluiter in de Eredivisie is.