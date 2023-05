Van Nistelrooij heeft geen verrassingen in petto; Van Duiven kan debuteren

Zondag, 14 mei 2023 om 18:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:48

De opstelling van PSV voor het duel met Fortuna Sittard is bekend. Thorgan Hazard maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie, maar begint op de bank. Trainer Ruud van Nistelrooij kiest voor een aanval bestaande uit Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Xavi Simons. Jong PSV-spits Jason van Duiven zit ook bij de selectie en kan debuteren. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Er zijn geen verrassingen waar te nemen in de formatie van Van Nistelrooij. Dat houdt in dat de oefenmeester Walter Benítez tussen de palen posteert. De verdediging bestaat van rechts naar links uit Jordan Teze, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt. Ibrahim Sangaré, Guus Til en Joey Veerman vormen het middenveld, terwijl de aanval dus bestaat uit Bakayoko, De Jong en Simons.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij PSV loopt het de laatste tijd crescendo. De Eindhovenaren rekenden zowel in de competitie als TOTO KNVB Beker af met Ajax en zagen de Amsterdammers afgelopen weekend bovendien punten morsen tegen AZ. Met de tweede plaats voor het grijpen lijkt Fortuna op papier een gunstige volgende tegenstander. Ismael Saibari, Mauro Júnior en Armando Obispo zijn er niet bij, maar Hazard keert wel terug in de selectie. De Belg kampte sinds zijn tijdelijke komst van Borussia Dortmund met het nodige blessureleed, maar maakte in de minuten die hij wel speelde belangrijke treffers. Eerder dit seizoen eindigde het duel in Sittard in een 2-2 gelijkspel. Simons en Sangaré scoorden toen namens PSV.

Die treffers bezorgden PSV een 1-2 voorsprong, die de Eindhovenaren door een benutte strafschop Burak Yilmaz in minuut 90+8 in rook zagen opgaan. De sterspeler van de Limburgers is dit seizoen de man in de spotlights, maar de aanvoerder kon zijn team de laatste weken niet helpen wegens blessureleed. Desondanks werd er in de vorige speelronde een cruciale zege behaald op Vitesse (2-0), waardoor degradatie alleen nog theoretisch mogelijk lijkt. Flinke domper tegen de Arnhemmers was de zware blessure van Thomas Buitink. De aanvaller scheurde tegen zijn eigenlijke werkgever de voorste kruisband van zijn knie. Daarnaast is het seizoen ook voor Oguzhan Özyakup en Ximo Navarro voorbij.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

Opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Erdogan, Duarte; Noslin, Córdoba, Embalo; Gladon.