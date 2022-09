Theo Janssen ziet element dat ontbrak bij Ten Hags Ajax: ‘Dit is next-level’

Woensdag, 7 september 2022 om 21:03 • Mart van Mourik

Theo Janssen ziet de hand van trainer Alfred Schreuder bij Ajax. Na afloop van de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Rangers (4-0) is de analyticus onder meer zeer lovend over het positiespel van Ajax. “Dit is echt next-level”, concludeert Janssen voor de camera van RTL 7.

“Er is nog wel even iets dat ik wil zeggen”, begint Janssen zijn verhaal. “Kijk, we hebben Erik ten Hag altijd geprezen om de wijze waarop hij Ajax liet voetballen, maar dit is next-level. Dit is next-level, omdat je bij het Ajax van Ten Hag nog wel duidelijke patronen had. Je had eerst een linksbuiten die echt aan de linkerkant stond; Antony en Neres stonden vast aan de rechterkant. Daarnaast had je alleen nog de backs die eroverheen gingen of naar binnen trokken.”

Op dit moment ziet Janssen nóg meer positiewisselingen en Rangers had grootste moeite met de spelopvatting van de Amsterdammers. “Nu rouleert gewoon de gehele ploeg. Timber staat soms linksback en Blind staat soms linksbuiten: iedereen loopt door elkaar. Het is zó moeilijk om te verdedigen. Maar het is niet alleen moeilijk te verdedigen, want je ook als speler van Ajax is het moeilijk om dit aan te leren.”

“Kijk, op een gegeven moment kom je als speler op andere posities en moet je andere taken gaan uitvoeren. Dat doen ze allemaal echt fantastisch. Alle posities zijn altijd bezet, maar het is altijd maar weer de vraag: wie staat waar? Iedereen loopt door elkaar. Dat vind ik heel mooi om te zien en ik denk wel dat dat de hand van Schreuder is”, besluit Janssen.