Wim Kieft gaat niet mee in euforie: ‘Hij heeft nog niets gebracht bij Ajax’

Maandag, 5 september 2022 om 21:43 • Wessel Antes • Laatste update: 22:57

Wim Kieft is maandagavond in Veronica Offside kritisch op Ajacied Mohammed Kudus. De analist is het niet eens met de manier waarop de 22-jarige middenvelder zijn doelpunt vierde tijdens de 4-0 zege van Ajax op sc Cambuur. Kudus juichte na het vierde doelpunt alsof zijn handen geboeid waren. Het leek een verwijzing te zijn naar het afketsen van zijn transfer naar Everton, doordat Ajax niet mee wilde werken.

Kudus kon zondagavond in Studio Voetbal nog rekenen op lof van Rafael van der Vaart. “Het doelpunt van Kudus vind ik leuk. Die krijgt niet veel kansen, maar hij heeft echt alles wat een aanvallende middenvelder of halve spits nodig heeft. Hij is onwijs sterk aan de bal, een heerlijke speler om naar te kijken. Daarom heeft Ajax hem ook niet laten gaan. Ik denk dat ze veel plezier aan hem gaan hebben.”

In Veronica Offside is men een dag later minder enthousiast over de Ghanees. “Je maakt hier de 4-0 tegen Cambuur en dan ga je er bij lopen of je wordt vastgehouden”, aldus tafelgast Erik Dijkstra. Wim Kieft doet daar nog een schepje bovenop. “Die jongen heeft helemaal nog niets gebracht bij Ajax. Hij is altijd geblesseerd geweest.” Kudus heeft sinds zijn komst naar Amsterdam last gehad van vijf verschillende blessures. De dynamische rechtspoot viert zijn doelpunten overigens wel vaker op deze wijze.

Daarnaast ziet Kieft een ander probleem in het spel van Kudus. “Ik heb het idee dat hij het altijd een beetje moeilijker maakt dan nodig is. Altijd veel bewegingen en blijven draaien, terwijl het ook een stuk functioneler kan.” Andy van der Meijde, Ajax-fan in hart en nieren, is wel blij dat Kudus niet naar Everton is gegaan. “Hij is balvast, kan een mannetje passeren en scoren. Ik vind het een mooie speler en ben blij dat hij is gebleven bij Ajax.”