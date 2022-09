Afscheid bij Ajax valt Antony zwaar: ‘Ik moest huilen toen ik daar aan dacht’

Zondag, 4 september 2022 om 11:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:49

Antony zal Ajax en zijn medewerkers altijd dankbaar zijn. De naar Manchester United vertrokken vleugelaanvaller benadrukt in een afscheidsinterview met Ajax TV dat hij alles te danken heeft aan de Amsterdamse club. Antony kwam bij Ajax in beeld bij de Braziliaanse nationale ploeg, terwijl de snelle buitenspeler daarnaast mocht proeven aan het spelen in de Champions League.

"Hier is het allemaal begonnen. Hier heb ik mijn debuut gemaakt in de Champions League", opent de dankbare Antony zijn terugblik. "Ik mocht in het Braziliaanse elftal spelen dankzij mijn prestaties hier. Daarom is het moeilijk en emotioneel voor me. Door alles wat ik hier heb meegemaakt. En niet alleen door Ajax, maar ook door het land. Ik hou van het land en de stad. Ik ga het allemaal missen. Ik hoop op een dag terug te komen om mijn ploeggenoten te zien en te omhelzen. En om Ajax te volgen", aldus de flankspeler, die in totaal twee jaar aan de landskampioen was verbonden.

"Als je afscheid moet nemen van je ploeggenoten, met wie je een band hebt opgebouwd en veel samen hebt gedaan, dat is lastig", erkent de enigszins emotionele Antony. "Het zijn ook vrienden van mij geworden. Vrienden voor het leven. Ik zal altijd contact met ze blijven houden. Maar nu kom ik woorden tekort, ik kon hierdoor ook niet slapen. Als ik denk aan het afscheid, heb ik het er moeilijk mee. Wanneer je ze omhelst, vaarwel zegt en geluk wenst. Je moet erop voorbereid zijn. Vandaag is een leuke maar ook een moeilijke dag voor me", doelt de Braziliaan op het afscheid nemen van de spelers en stafleden van Ajax op Sportpark De Toekomst.

Antony richt zich vervolgens tot trainer Alfred Schreuder en algemeen directeur Edwin van der Sar. "Ik ben ze heel dankbaar. Zonder hen zou ik deze kans niet krijgen, maar ik ben iedereen dankbaar. Om afscheid te nemen van mensen die je meer dan twee jaar hebt gekend, dat is moeilijk voor mij. Maar het leven bestaat uit uitdagingen", verwijst Antony naar zijn droomtransfer richting Manchester United. "Ik ga er weer eentje aan, net zoals toen ik hier aankwam." Het vertrek bij Ajax gaat gepaard met de nodige emoties: "Ik huilde gisteravond toen ik aan de spelers dacht en hoe ze me ontvingen. Nu afscheid van hen nemen is niet makkelijk. Maar ik heb vanaf de eerste dag mijn best gedaan en ik heb hier vrienden gemaakt. Ik draag hier iedereen een warm hart toe."

"Ik heb me altijd thuis gevoeld bij deze club", deelt Antony nog maar eens een compliment uit aan Ajax. "Het is zwaar en moeilijk nu ik van iedereen afscheid heb genomen. Ik ben vanaf de eerste dag hier fantastisch ontvangen. Maar het is niet anders. Ik zal Ajax altijd in mijn hart dragen, de supporters en het publiek ook. Ze hebben mij altijd gesteund. Dit neem ik voor de rest van mijn leven mee en ik zal alles blijven volgen." Antony verlaat Ajax met 82 wedstrijden (24 doelpunten en 22 assists) achter zijn naam. Zijn prijzenkast werd aangevuld met twee landstitels en een TOTO KNVB Beker.