Gewilde Cody Gakpo begint gewoon in de basis bij PSV tegen FC Volendam

Woensdag, 31 augustus 2022 om 18:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:59

Cody Gakpo begint woensdagavond gewoon in de basis bij PSV. De Eindhovenaren nemen het om 18.45 uur in het Philips Stadion in een inhaalduel op tegen FC Volendam. Gakpo wordt nog altijd in verband gebracht met een transfer naar de Premier League. Dat weerhoudt trainer Ruud van Nistelrooij er echter niet van om hem een basisplek te geven in het Eredivisie-duel. Ook Jarrad Branthwaite en Guus Til beginnen vanaf het eerste fluitsignaal.

Van Nistelrooij heeft zijn basisopstelling ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd met Excelsior (1-6) van afgelopen zondag op twee posities gewijzigd. In het hart van de verdediging maakt Branthwaite zijn basisdebuut. Dit gaat ten koste van Phillip Mwene, waardoor Jordan Teze als rechtsback zal fungeren.

Op het middenveld heeft Van Nistelrooij een basisplaats ingeruimd voor Guus Til, die naar alle waarschijnlijkheid als nummer 10 zal starten, waarbij hij in de rug gesteund wordt door Joey Veerman en Ibrahim Sangaré. Gakpo vormt tegen FC Volendam de voorhoede met Johan Bakayoko en Xavi Simons. Hierdoor moet Ismael Saibari genoegen nemen met een plek op de bank.

PSV presenteerde El Ghazi woensdag als nieuwe aanwinst. De 27-jarige vleugelaanvaller komt over van Aston Villa en tekent voor drie seizoenen in het Philips Stadion. Hij behoort echter niet tot de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren en kan mogelijk komende zaterdag tegen FC Twente wél zijn debuut maken.

Opstelling PSV:

Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Simons, Bakayoko, Gakpo.