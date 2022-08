AC Milan komt opnieuw in Amerikaanse handen door deal van 1,2 miljard euro

Woensdag, 31 augustus 2022 om 16:48 • Jordi Tomasowa

AC Milan is in handen gekomen van Amerikaanse eigenaren, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Het beleggingsfonds RedBird Capital neemt i Rossoneri over voor 1,2 miljard euro van een ander beleggingsfonds, Elliott Management, dat naar verluidt achthonderd miljoen euro in de Italiaanse topclub stak.

RedBird laat in een eerste reactie weten dat men als nieuwe eigenaar van AC Milan, zal blijven investeren op alle belangrijke gebieden die de sportieve en commerciële belangen van de club bevorderen. “We bouwen voort op de prestaties van vorig seizoen die resulteerden in de titel in de Serie A”, zo laat de nieuwe eigenaar weten op de clubsite van Milan.

AC Milan-trainer Stefano Pioli kon tijdens de zomerse transferwindow al vijf versterkingen verwelkomen. Zo kwam Charles De Ketelaere voor ruim 32 miljoen euro over van Club Brugge. Daarnaast werden ook Junior Messias, Divock Origi (Liverpool), Malick Thiaw (Schalke 04) en Alessandro Florenzi (AS Roma) ingelijfd. Messias speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor Milan en werd deze zomer definitief overgenomen van Crotone.