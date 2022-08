Sjoerd Mossou maakt korte metten met ‘uitschot’: ‘Een sneu hoopje ellende’

Woensdag, 31 augustus 2022 om 11:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:30

Sjoerd Mossou heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad uitgehaald naar de debielen op de tribune bij FC Utrecht die oerwoudgeluiden maakten richting Brian Brobbey. De spits van Ajax werd zondag onbedoeld onderwerp van racisme, toen hij na zijn doelpunt racistisch werd bejegend door fans van Utrecht. Mossou heeft er geen goed woord voor over en noemt de daders 'uitschot', 'tuig' en 'de onderkant van de samenleving'.

Het voorval deed zich op slag van rust voor in stadion Galgenwaard. Brobbey had Ajax net op 0-2 gezet, toen een deel van de Utrecht-aanhang zich schandelijk misdroeg. De spits van Ajax kreeg oerwoudgeluiden naar zich toe geslingerd, maar trok zich er weinig van aan. "Van alle geluiden die je in een voetbalstadion kunt maken, is dat van een aap vermoedelijk het meest denigrerend en het meest weerzinwekkend, omdat het bedoeld is te ontmenselijken", schrijft Mossou.

"Wie apengeluiden uitbraakt richting een mens van kleur is zo zonder moraal, dat hij onherroepelijk deel uitmaakt van de onderkant van de samenleving, van het uitschot, van het laagste van het laagste", gaat de columnist verder. "Aan FC Utrecht de plicht om de klootzakken eindelijk uit zijn stadion te bannen, geholpen door de KNVB en hopelijk de politie. Brobbey boekte op geheel eigen wijze een klinkend resultaat: zelfs het laagste van het laagste zakte nog wat verder weg in de bodem."

Brobbey reageerde zelf opvallend laconiek op apengeluiden door fans van Utrecht. "Tja. Het doet me niet zoveel, hoor", aldus de spits na afloop bij ESPN. "Het is hun probleem, toch? Misschien krijgen ze wel een boete. Mij boeit het niet zoveel. Het is een belediging, maar ik trek me er helemaal niks van aan. Nogmaals: het boeit me niet." Brobbey kreeg onder meer de vraag of hij van het veld zou stappen als hij de geluiden zou hebben gehoord. "Ik begrijp wel dat sommigen dat doen. Het is niet leuk om te horen. Maar we stonden met 0-2 voor, dus ja... Nogmaals: het boeit me niet."

'Hoopje ellende'

De reactie van Brobbey kan Mossou wel bekoren. "Brobbey deed wat meer mensen zouden moeten doen, op gezette tijden: rustig en immuun blijven. Achteloos neerkijken op het gepeupel. Vooral niét proberen te duiden, of verklaringen te zoeken. Niet terugschoppen, niet het gevecht zoeken, zelfs niet veroordelen, maar onaantastbaar doorgaan met waar je gebleven was. Nonchalance is wel het laatste wat we kunnen gebruiken als het om racisme gaat, maar wat Brobbey deed, had goedbeschouwd niets te maken met onverschilligheid. Hij tilde zich zo hoog boven het uitschot, dat het tuig vanzelf kromp tot een sneu hoopje ellende."