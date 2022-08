Overmars kaapt Calvin Stengs voor de neus van PSV vandaan

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 13:23 • Mart Oude Nijeweeme

Royal Antwerp heeft de strijd gewonnen om Calvin Stengs, meldt De Telegraaf. Fabrizio Romano meldde niet veel eerder vanochtend dat PSV zich officieel had gemeld bij OGC Nice voor de diensten van de buitenspeler. Stengs staat al langer op het wensenlijstje van de Eindhovenaren en wordt gezien als versterking voor de rechtsbuitenpositie. Anwar El Ghazi moet bij een vertrek van Cody Gakpo de linkerkant gaan bestrijken.

Stengs verscheen samen met Jesper Karlsson al snel op een shortlist bij PSV, waarna duidelijk werd dat laatstgenoemde een 'te dure optie' bleek. Nu de geruchten rond een vertrek van Gakpo weer op gang komen - de buitenspeler staat in de belangstelling van tal van Engelse clubs - ziet PSV zich genoodzaakt om de markt te betreden. De Eindhovenaren hebben zich officieel gemeld bij Nice om te informeren naar de contractsituatie van Stengs. De Telegraaf schrijft echter dat Antwerp de buitenspeler dinsdagmiddag al wil keuren om PSV te slim af te zijn.

Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV de hoofdprijs ontvangen voor Gakpo, die in het Philips Stadion vastligt tot medio 2026. Southampton, Everton, Wolverhampton Wanderers en Leeds United azen vlak voor het einde van de transferwindow nog altijd op de handtekening van de oogappel van PSV. Ook Manchester United wordt in het rijtje clubs genoemd, maar de interesse van the Red Devils lijkt met de komst van Antony bekoeld. Southampton zou bereid zijn om 35 tot 40 miljoen euro neer te tellen voor de Oranje-international.

De aanstaande komst van Anwar El Ghazi wordt niet als vervanging van Gakpo gezien. El Ghazi wordt gezien als extra optie voor de linksbuitenpositie. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft op rechts de keuze uit Ismael Sabari en Johan Bakayoko. De uiterst blessuregevoelige Noni Madueke ligt voorlopig in de lappenmand en komt zeer waarschijnlijk dit kalenderjaar niet meer in actie. Eerder werden Donyell Malen en Joshua Zirkzee al gelinkt aan een eventuele overstap richting PSV.