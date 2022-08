Heracles Almelo redt ongeslagen status in blessuretijd; Willem II stelt teleur

Maandag, 29 augustus 2022 om 22:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:11

Willem II heeft op bezoek bij Jong FC Utrecht teleurstellend gelijkgespeeld. In de Domstad kwamen de Tilburgers niet verder dan 0-0. Ook Heracles Almelo stelde teleur. Hoewel de Heraclieden de bovenliggende partij waren in de wedstrijd tegen MVV Maastricht, waren het de Limburgers die lange tijd de effectievere ploeg bleken. In blessuretijd redde Emil Hansson toch een punt voor Heracles: 2-2. De Almeloërs zijn door het gelijkspel hun perfecte score kwijt en staan derde achter PEC Zwolle en FC Eindhoven.

Jong FC Utrecht - Willem II 0-0

In Stadion Galgenwaard had WIllem II in de beginfase het meeste balbezit. Toch was de eerste kans voor de thuisploeg via Taylor Booth, maar de Amerikaan zag zijn schot op de paal belanden. Aan de andere kant was Michael de Leeuw gevaarlijk. De spits probeerde het met een poging achter zijn standbeen, maar meer dan een corner leverde het niet op. Jeremy Bokila had vervolgens de kans om de score te openen, ware het niet dat hij vergat de trekker over te halen. Na rust dachten de Tilburgers wel op voorsprong te komen. Na een mooie aanval via Max Svensson en De Leeuw lag de bal goed voor invaller Nick Doodeman, die zijn schot uiteindelijk gekraakt zag worden. Geen van beide ploegen bleek uiteindelijk in staat te scoren.

Heracles Almelo - MVV Maastricht 2-2

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Samuel Armenteros. De poging van de Zweed werd echter van de lijn gehaald door Orhan Dezpar. MVV opende vervolgens in de 20e minuut de score. Nadat een schot van Dzepar nog werd gered, was Jarne Steuckers er als de kippen bij om zijn eerste voor de Maastrichtenaren te maken. Souren schoot in de 64e minuut raak. Uit een ingestudeerde hoekschop kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van de middenvelder, die de bal in de rechterhoek schoof en daarmee zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal te pakken had. Twee minuten later bracht Thomas Bruns de bal bij Justin Hoogma, die de bal vlak voor het doel van MVV-doelman Romain Matthys over schoot. Heracles gaf echter niet op en kwam terug via Emil Hansson, die de bal na een voorzet in de korte hoek raak schoot. De Heraclieden probeerden de gelijkmaker te forceren en slaagden daar in blessuretijd in. Weer was Hansson het goudhaantje. De Zweed krulde de bal zeer fraai binnen en redde zo een punt voor Heracles.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 4 4 0 0 12 12 2 FC Eindhoven 4 4 0 0 5 12 3 Heracles Almelo 4 3 1 0 10 10 4 Jong AZ 4 3 0 1 4 9 5 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 4 9 6 NAC Breda 4 3 0 1 2 9 7 VVV-Venlo 4 3 0 1 1 9 8 MVV Maastricht 4 2 1 1 2 7 9 Almere City FC 4 2 0 2 1 6 10 Willem II 4 1 2 1 0 5 11 Jong Ajax 4 1 1 2 -1 4 12 FC Dordrecht 4 1 1 2 -2 4 13 Jong PSV 4 1 1 2 -4 4 14 Telstar 4 1 1 2 -5 4 15 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 16 ADO Den Haag 4 1 0 3 -4 3 17 FC Den Bosch 4 1 0 3 -5 3 18 De Graafschap 4 0 1 3 -6 1 19 Jong FC Utrecht 4 0 1 3 -7 1 20 Helmond Sport 4 0 0 4 -5 0