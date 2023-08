Ouahim verschalkt Cillessen met zwabberbal en bezorgt Heracles drie punten

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 21:58 • Wessel Antes • Laatste update: 22:55

Heracles Almelo heeft vrijdagavond tegen NEC de eerste zege van het Eredivisie-seizoen geboekt: 2-1. De Almeloërs kwamen in het eerste bedrijf op achterstand door een doelpunt van Koki Ogawa, maar wisten de wedstrijd na rust om te draaien dankzij treffers van Emil Hansson en Anas Ouahim. De Nijmeegse bezoekers kennen daardoor een slechte seizoensstart en geven voor de tweede week op rij een voorsprong weg.

Bij Heracles krijgt Michael Brouwer nog altijd de voorkeur onder de lat. De promovendus versterkte zich afgelopen week met doelman Fabian de Keijzer, die overkwam van FC Utrecht. Verder moest trainer John Lammers zijn elftal op één plek wijzigen. Jizz Hornkamp ontbrak in Almelo wegens een blessure, waardoor Mario Engels als spits startte. Zijn plek op het middenveld werd overgenomen door Thomas Bruns. Bij het NEC van Rogier Meijer keerde Dirk Proper terug in de eerste elf, wat ten koste ging van een basisplek voor Mees Hoedemakers.

Proper liet zich halverwege de eerste helft direct zien met een heerlijke actie. De talentvolle middenvelder wist een counter van Heracles onschadelijk te maken met een tackle, waarmee hij ook nog eens Ogawa kon bedienen. De Japanner wist Stijn van Gassel vervolgens te verschalken met een schot in de korte hoek: 0-1. Voor Ogawa betekende dat alweer zijn tweede doelpunt van het seizoen. Het doelpunt van de spits kwam overigens uit het niets, daar de Nijmegenaren in de eerste helft verder niets wisten te creëren. Vlak na rust was Brouwers belangrijk, toen hij met een knappe reflex redding bracht op een inzet van NEC-aanvaller Sontje Hansen.

Aan de hand van invallers Bryan Limbombe en Antonio Satriano toonde Heracles veerkracht. Een voorzet van Navajo Bakboord belandde bij Hansson, die kalm bleef, kapte en doelman Jasper Cillessen op koelbloedige wijze passeerde: 1-1. Vervolgens werd het mooier voor de thuisploeg, dat middels een variant een hoekschop omzette in een doelpunt. Ouahim werd direct ingespeeld door Engels, waarna de Belg Cillessen vanuit de tweede lijn op het verkeerde been zette met een zwabberbal: 2-1. NEC probeerde in de slotfase nog een punt te pakken, maar keert na negentig minuten met lege handen terug naar Gelderland.