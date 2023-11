Heracles beleeft totale afgang en wordt uitgeschakeld door amateurs van HHC

Woensdag, 1 november 2023 om 20:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:58

Voor Heracles Almelo is het bekeravontuur al in een vroeg stadium ten einde gekomen. De ploeg van trainer John Lammers was woensdagavond niet opgewassen tegen tweededivisionist HHC Hardenberg: 2-0. Uitgerekend Jesper Drost, die een verleden heeft bij de club uit Almelo, was een van de doelpuntenmakers.

Lammers koos ervoor om een groot aantal basisspelers rust te gunnen op Sportpark de Boshoek. Zo zaten Michael Brouwer, Emil Hansson en Thomas Bruns op de bank. Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor Drost, die als speler van Heracles tot 21 wedstrijden kwam in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder zag een openingsfase zonder grote kansen.

Het eerst wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Brian de Keersmaecker. De middenvelder van Heracles zag zijn schot worden gekeerd door doelman Jorick Maats. Aan de andere kant was het niet veel later wel raak. Een hoekschop kon worden verlengd door Matías Jones, waarna reservedoelman Fabian de Keijzer was geklopt: 1-0.

Nadat Bryan Limbombe vervolgens op slag van rust in het zijnet had geschoten met een vlammend schot, besloot Lammers bij aanvang van de tweede helft twee wissels door te voeren. Thomas Bruns en Mario Engels kwamen binnen de lijnen voor meer stootkracht voorin.

Bruns dook al snel gevaarlijk op voor Maats, maar vond de doelman van HHC op zijn weg. Na een uur spelen was het vervolgens aan Drost om de score te verdubbelen. Opnieuw een indraaiende standaardsituatie, ditmaal een vrije trap, en opnieuw moest De Keijzer een antwoord schuldig blijven: 2-0.

Lammers had even voor de 2-0 Hansson binnen de lijnen gebracht voor Mohamed Sankoh en zag de Zweed meteen voor gevaar zorgen. Zijn schot, na een actie vanaf de linkerkant van het veld, werd echter gekeerd door Maats. De rebound van Bruns ging rakelings langs de paal.

Heracles werd naarmate de wedstrijd vorderde gevaarlijker, maar mocht van geluk spreken dat Ashwin Manuhutu het duel niet in het slot gooide. De verdediger stuitte van dichtbij op De Keijzer. De thuisploeg, die in de omschakeling nog een paar keer gevaarlijk dreigde te worden, hield betrekkelijk eenvoudig stand tegen de Eredivisionist.