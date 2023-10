Hansson gidst Heracles eigenhandig naar victorie in Overijssels onderonsje

Zondag, 1 oktober 2023 om 16:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:29

Heracles Almelo heeft zondag de derde overwinning van het seizoen geboekt. De manschappen van John Lammers bogen een achterstand om tegen PEC Zwolle, dat uiteindelijk met 2-1 aan de zegekar werd gebonden. Emil Hansson kroonde zich met een dubbelslag tot man van de wedstrijd.

Tijdens de warming-up kreeg PEC al een domper te verwerken. Aanvoerder Bram van Polen raakte geblesseerd en moest zich laten vervangen door Ody Velanas. Met laatstgenoemde op het veld kregen de Zwollenaren al vroeg het eerste tegengevaar te verduren. Een aanval kwam via Thomas Bruns en Hansson bij Mohamed Sankoh, die zijn voet echter niet goed achter de bal wist te krijgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een halfuur noteerde de wedstrijd het eerste échte grote gevaar. Younes Namli legde na een fraaie solo af op Davy van den Berg, die ter hoogte van de strafschopstip Michael Brouwer dwong tot een reflex. De Heracles-goalie werd een kwartier later wél verslagen. Lennart Thy rondde af uit de rebound op een schot van Van den Berg, maar zag een streep door het feestje gaan vanwege buitenspel.

Thy verscheen even na rust alsnog op het scoreformulier. Heracles kreeg de bal niet weg uit de zestien, waarna die terechtkwam bij Velanas. Die gaf de bal piekfijn op Thy, die als een waar spits betaamt voor zijn man kroop en de 0-1 binnentikte. Anselmo García MacNulty hielp Heracles even later aan een antwoord. De PEC-verdediger haalde Bryan Limbombe neer in de zestienmeter, waarna arbiter Bas Nijhuis niets anders kon dan naar de stip wijzen. Hansson ging achter de bal staan en stuurde Jasper Schendelaar naar de verkeerde hoek: 1-1.

Dezelfde Hansson maakte de remontada vlak voor tijd compleet. De Noors-Zweedse smaakmaker begon aan een solo op links en werd geen strobreed in de weg gelegd. Hij stoomde op richting zestienmetergebied, waar hij Schendelaar versloeg met een bekeken schuiver in de verre hoek. De Almelose aanhang vierde al feest en kon dat ook blijven doen: PEC maakte de achterstand niet meer goed.