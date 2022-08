Woedende Van Wolfswinkel geeft af op wisselspelers: ‘Dat kan niet zo zijn’

Zondag, 28 augustus 2022 om 20:03 • Wessel Antes

Ricky van Wolfswinkel is ontevreden over de manier waarop de wissels van FC Twente zondag invielen, zo liet hij na de wedstrijd zichtbaar teleurgesteld weten voor de camera's van ESPN. Een matig spelend Twente ging in de uitwedstrijd bij Volendam vlak voor tijd met 1-0 onderuit. Het elftal van Ron Jans zal moeten kijken naar de eigen instelling, zo stelt Van Wolfswinkel.

Van Wolfswinkel sloeg na de verloren wedstrijd in het Kras Stadion met zijn hand tegen de dug-out. “De dug-out was harder dan m'n hand. Dit zijn van die potjes, jongen, dat is ongekend. Volendam is in alle eerlijkheid geen topploeg, natuurlijk. In de eerste helft moet je al lang ruim voor staan. Het is puur instelling. De wil om te winnen in de laatste fases.” Zeven minuten voor tijd maakte de jonge invaller Lequincio Zeefuik het winnende doelpunt voor Volendam.

Met name de wissels van Twente moeten het ontgelden tijdens het interview van Van Wolfswinkel. “Dan krijg je een paar wissels erin. Eh, dat doet pijn man. Het is gewoon echt klote. Die wedstrijd moeten we echt makkelijk kunnen winnen. Je komt erin met frisse energie. Dan kan het niet zo zijn dat ik twintig meter achter een frisse wissel loop en dat ik hem eruit loop met m’n 33 jaar.” Van Wolfswinkel noemde verder geen namen.

Na rust kwamen Michel Vlap, Max Bruns, Virgil Misidjan, Václav Cerny, Luca Everink en Manfred Ugalde als wisselspelers in het veld voor Twente. Van Wolfswinkel vindt dat zijn medespelers goed moeten kijken naar hun eigen instelling. “Die dingen irriteren me als een malle. Ik moet het misschien niet zeggen, maar zoals je kunt zien zitten de frustraties hoog. Je hebt wedstrijden waarin je geen geluk hebt, maar deze moeten we voor mijn gevoel makkelijk kunnen uitspelen. Het kan niet dat je verliest op de wil om te winnen.”