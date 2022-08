Ajax en Prime Video lanceren docu over ‘de drie parels van Amsterdam’

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 18:07 • Laatste update: 18:19

Ajax heeft een exclusieve documentaire voor Prime Video geproduceerd. Dat melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De zelfopgeleide spelers Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch zijn het afgelopen voetbalseizoen intensief en van nabij met camera's gevolgd, zowel op de club als daarbuiten.

De documentaire heet 'AJAX: Parels van Amsterdam'. De premièrevoorstelling op dinsdag 27 september is niet alleen exclusief voor de spelers en hun gasten, maar ook voor klanten van hoofdsponsor VodafoneZiggo via Priority.nl. De documentarie is vanaf 7 oktober eveneens op Prime Video te zien.

Gravenberch, Timber en Rensch braken in de afgelopen seizoenen alle drie door in het eerste elftal van Ajax. De Amsterdamse club laat weten dat de documentaire op Prime Video een bijzondere inkijk in hun leven geeft. “Ze halen op verschillende momenten Ajax 1, maar moeten vervolgens een dragende kracht in de A-selectie zien te worden. Met unieke beelden achter de schermen is te zien wat erbij komt kijken om als jonge speler je plek te verwerven bij het eerste elftal van Ajax en je vervolgens door te ontwikkelen en succesvol te worden als Ajacied. De documentaire is een verhaal vol met verwachtingen, twijfels, succesmomenten en tegenslagen”, zo laat Ajax weten.

“Ajax is de afgelopen jaren geregeld benaderd door internationale streamingspartijen die met ons een 'all access'- documentaire wilden maken”, zegt commercieel directeur Menno Geelen. “Daar hebben we om uiteenlopende redenen telkens van afgezien. De wens iets exclusiefs te maken en te laten zien is altijd aanwezig geweest en nu tot uitvoering gebracht door gericht Ryan, Jurriën en Devyne met camera's een jaar lang intensief te volgen. Dat was niet mogelijk zonder hun volledige medewerking, maar ook niet zonder de positieve bijdrage van andere spelers, stafleden en familie en vrienden van het drietal. We zijn alle betrokkenen dan ook dankbaar.”