Van Nistelrooij laat zich uit over kritische woorden van Joey Veerman

Donderdag, 25 augustus 2022 om 07:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:17

Ruud van Nistelrooij is uitermate teleurgesteld over het debacle van PSV in de Champions League. Woensdagavond slaagde hij er met zijn ploeg niet in om ten koste van Rangers (0-1) de groepsfase van het miljardenbal te bereiken. Gestuntel bij Walter Benítez en André Ramalho deden PSV de das om. Volgens Van Nistelrooij is het een 'harde en pijnlijke conclusie' dat PSV dit seizoen in de Europa League actief is.

"Wat moet je op deze momenten zeggen? Dat het duidelijk is wat de situatie is. We spelen geen Champions League maar Europa League. Dat is de harde conclusie van vandaag. Oké, Rangers heeft hun ding gedaan, maar ik denk vooral dat wij het hebben laten liggen", aldus Van Nistelrooij. "Ik heb tegen de jongens gezegd dat de uitschakeling niet van één persoon afhankelijk is. We nemen daar de verantwoordelijkheid voor. Voor de uitwedstrijd, voor de thuiswedstrijd. En de conclusie is hard en pijnlijk, maar dat is wel waar we mee verder moeten. Daar (in de Europa League, red.) willen we ons weer laten zien. In de competitie moeten we door. Dat is nu het belangrijkste."

Van Nistelrooij kon na afloop rekenen op kritische woorden van Joey Veerman, die aangaf liever als 8 te spelen dan als 10. Tegen Rangers werd hij als nummer 10 geposteerd met Ibrahim Sangaré en Erick Gutiérrez in zijn rug. "Ik praat met het team en ik praat met de spelers individueel. Over posities en over de invulling. Ik denk vooral dat spelers bij zichzelf moeten beginnen en over zichzelf moeten praten. Van daaruit moeten we als team verder", aldus de PSV-coach. "We moeten niet gaan wijzen naar een ander, dat heb ik ook gezegd. We hebben kansen gehad. Maar we hebben ook fouten gemaakt, het was onrustig. We hebben een aantal hele goede kansen gehad."

Aderlating voor PSV was het uitvallen van Luuk de Jong. De spits bleef halverwege het duel geblesseerd achter in de kleedkamer en moest vervangen worden door Xavi Simons. Laatstgenoemde maakte als een van de weinigen een frisse een gretige indruk. "Het schoot Luuk in zijn kuit. Dat is een zware aderlating voor ons. In de tweede helft vond ik ons beter dan de eerste helft. Maar door een eigen fout verlies je deze pot", aldus Van Nistelrooij, die niet van mening is dat het team te veel van hem afhankelijk is. "Luuk is een grote pijler bij ons. Carlos Vinícius is net terug, Vertessen geblesseerd. We zitten daar mager. Maar de jonge jongens hebben het goed gedaan."

Volgens Van Nistelrooij had het dubbeltje ook de andere kan op kunnen vallen. PSV gaf echter niet thuis in het eigen Philips Stadion en kreeg na een uur spelen het deksel op de neus. Benítez speelde onder druk Ramalho in, die de bal op de eigen zestien van zijn voet liet springen en Antonio Colak eenvoudig zag profiteren op aangeven van Malik Tillman. "Het is een goede vraag of het goed genoeg is geweest", gaat Van Nistelrooij verder. "We proberen een manier te vinden om voor de goal te komen en in de combinatie wat dingen te doen. Als je deze twee wedstrijden naast elkaar legt, zijn de verschillen uitermate klein. De details maken het verschil."