Arne Slot laat aanvoerder Jens Toornstra zelf beslissen of hij wil blijven

Maandag, 22 augustus 2022 om 12:45 • Wessel Antes • Laatste update: 14:33

Arne Slot geeft Jens Toornstra zelf de keuze of hij bij Feyenoord wil blijven, of liever naar FC Utrecht vertrekt. Dat zegt de hoofdtrainer van de Rotterdamse club maandagochtend tegen het Algemeen Dagblad. Toornstra hoeft dus absoluut niet te vertrekken bij Feyenoord, waar hij nog vastligt tot medio 2023. Zondagavond kwam Voetbal International met het nieuws dat FC Utrecht de 33-jarige middenvelder dolgraag naar De Galgenwaard wil halen.

Feyenoord lijkt met Ezequiel Bullaude in de komende dagen een nieuwe middenvelder te presenteren. Club Deportivo Godoy Cruz, waar Bullaude onder contract staat, nam zondagavond al afscheid van de 21-jarige aanvallende middenvelder. Zijn komst staat volgens Slot los van de situatie van Toornstra. “Ik heb voor de wedstrijd tegen RKC iets over Toornstra gezegd. Het gaat om hoe Jens zelf tegen zijn situatie aankijkt. Daar is niets aan veranderd sinds vrijdag.”

Afgelopen weekend deed Slot nog een beroep op zijn aanvoerder. Tegen RKC Waalwijk werd Feyenoord een stuk beter toen Patrik Wålemark en Toornstra na rust in de ploeg kwamen. “Jens is tegen RKC weer ingevallen, maar nogmaals, het is hoe hij er zelf tegenaan kijkt.’’ Wanneer Toornstra speelt is hij nog altijd de aanvoerder bij Feyenoord. Sinds zijn komst speelde Toornstra maar liefst 313 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 65 doelpunten maakte en 62 assists leverde. In De Kuip groeide hij uit tot een ware clublegende.

Tussen 2012 en 2014 stond Toornstra al onder contract bij Utrecht, voor wie hij 58 officiële duels speelde. Daarin wist de rechtspoot 23 keer te scoren en tien assists te geven. Uiteindelijk maakte hij in augustus 2014 voor 3,5 miljoen euro de overstap naar Feyenoord. De club uit de Domstad is met twee punten uit drie wedstrijden slecht gestart aan het nieuwe Eredivisie-seizoen en hoopt zich nog te versterken op meerdere posities. Eerder kwam ook al naar buiten dat Utrecht Mees Hoedemakers van SC Cambuur wil overnemen.