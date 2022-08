Taylor negeerde vorig seizoen suggestie van Ten Hag: ‘Ik zag het niet zitten’

Zondag, 21 augustus 2022 om 09:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:25

Kenneth Taylor kreeg in de winterstop van afgelopen seizoen van toenmalig Ajax-trainer Erik ten Hag te horen dat een verhuurperiode elders wellicht beter zou zijn. De pas twintigjarige middenvelder voelde daar echter weinig voor en bleef gewoon in Amsterdam. Taylor is ruim een halfjaar later een vaste waarde op het middenveld van Ajax, terwijl Davy Klaassen en Steven Berghuis het moeten doen met een reserverol.

"Aan de ene kant is het fijn dat hij (Ten Hag, red.) meedacht met mij, want ik wilde ook spelen", verklaart Taylor in een uitgebreid interview met de NOS. "Maar ik zag het niet zitten. Ik train hier met de beste spelers; daar word je ook beter van. Ik had ook het gevoel dat ik er op de training wel tegenaan zat. En dat ik mijn kans zou pakken als ik 'm zou krijgen. Daarin heb ik op mezelf vertrouwd." Taylor had een basisplaats in het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV (3-5) en de competitiewedstrijden tegen Fortuna Sittard (2-3) en FC Groningen (6-1).

De tweebenigheid lijkt Taylor te helpen in de concurrentiestrijd op het middenveld van Ajax. "Dat heb ik geleerd van mijn vader. Hij leerde mij niet echt iets anders. Hij zei: 'Waarom zou je niet met rechts én links schieten. Het kost tijd als je om de bal heen draait.'" De statistieken zijn in ieder geval in het voordeel van de jonge Ajacied. Sinds de start van het seizoen 2021/22 heeft Taylor een passnauwkeurigheid van 88,5 procent, beter dan Klaassen (82,3) en Berghuis (83,3).

Taylor kreeg van Ten Hag en diens opvolger Alfred Schreuder wel te horen dat hij moet werken aan agressiviteit en de omschakeling bij balverlies. "Ik ben wel een speler die omschakelt, maar het heeft te maken met agressiviteit, dat ik direct, boem, omschakel en niet erin blijf hangen als ik zelf een foute bal geef." De verwachting is dat Taylor zondagmiddag opnieuw een basisplaats heeft bij Ajax, dat op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam.