Arsenal swingt aan de hand van Gabriel Jesus, Ødegaard en William Saliba

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 20:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:33

Arsenal heeft zaterdagavond de koppositie in de Premier League heroverd op rivaal Tottenham Hotspur. De ploeg van Mikel Arteta boekte de derde zege op rij en liet Bournemouth compleet kansloos: 0-3. Martin Ødegaard was met twee treffers de gevierde man en William Saliba scoorde zijn eerste voor the Gunners. Alleen Manchester City is ook nog foutloos in Engeland, maar the Citizens komen zondag pas in actie. Bij Bournemouth was een basisplek ingeruimd voor Marcos Senesi.

De wedstrijd was nog geen vijf minuten onderweg toen Gabriel Jesus het op zijn heupen kreeg en richting het strafschopgebied dribbelde. Zijn sublieme passje op Gabriel Martinelli resulteerde in een schot dat door Mark Travers met de voeten werd gekeerd. Ødegaard stond op de juiste plek en tikte de 0-1 binnen. Vijf minuten later was het opnieuw de Noor die doel trof. Ben White zette voor, Jesus nam de bal niet heel lekker aan en voordat hij kon schieten deed Ødegaard dat al en trof doel. Omdat White buitenspel leek te staan werd arbiter Craig Pawson door de VAR naar het herhalingsscherm geroepen, maar het doelpunt bleef staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Londenaren bleven domineren. Na een half uur spelen hadden zij 75 procent balbezit, zes schoten op doel en al 196 succesvolle passes gegeven, tegenover 58 van Bournemouth en nul schoten van de thuisploeg. Tot een grote kans leidde het overwicht echter niet meer. Het was pas de tweede keer sinds het seizoen 2008/09 dat een thuisploeg in de eerste helft van een Premier League-wedstrijd geen schotpoging ondernam in het strafschopgebied van de tegenstander. Beide keren betrof dit overigens in Bournemouth.

Na rust ging Arsenal door waar het gebleven was en binnen minuten scoorden de Londenaren voor de derde keer, ditmaal via verdediger Saliba. Hij kreeg de bal van Granit Xhaka schoot deze in één keer vanaf randje zestien achter Travers. Even denken the Gunners aan een vierde treffer toen Jesus een fraaie pass van Ødegaard afrondde. De Braziliaan stond echter buitenspel, zo bleek uit een check door de VAR.

Een kwartier voor tijd voerde Arteta een drietal wissels door: Takehiro Tomiyasu, Eddie Nketiah en Emile Smith Rowe kwamen erin voor Martinelli, White and Odegaard. Bournemouth-spits Kieffer Moore was nog dicht bij een eretreffer, maar Aaron Ramsdale redde fraai op zijn inzet. Een vrije trap van Marcus Tavernier zeilde nog net naast. De thuisploeg zette nog wel aan, maar Arsenal kwam niet meer in de problemen. Jesus vond nog bijna het net, maar Travers liet geen vierde Londense treffer toe.

Arsenal neemt het volgende week in de Premier League thuis op tegen stadgenoot Fulham. Het verlies betekent voor Bournemouth dat zij op drie punten blijven staan en net boven de degradatiestreep verkeren.