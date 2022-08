Nieuwe dreun voor Dirk Kuijt: ADO verliest ook eerste thuiswedstrijd

Zondag, 14 augustus 2022 om 14:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:43

Dirk Kuijt is ook in zijn tweede competitiewedstrijd als trainer van ADO Den Haag tegen een nederlaag aangelopen. Een week na het ontluisterende 4-0 verlies tegen Heracles Almelo werd in het eigen Cars Jeans Stadion met 0-2 verloren van FC Den Bosch. Door de twee verliesbeurten staat ADO helemaal onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Ook heeft de kwakkelende formatie van Kuijt nog geen doelpunt weten te maken dit seizoen.

ADO ging nog wel voortvarend van start, met onder meer een kopkans voor aanvalsleider Thomas Verheydt in de openingsfase. Dhoraso Klas was eveneens dicht bij de 1-0, maar zijn rebound na ruim een kwartier spelen vond niet het net. Na ongeveer een halfuur spelen ging de Haagse storm wat liggen. Het gaf Den Bosch de gelegenheid om wat meer uit de schulp te kruipen, met het openingsdoelpunt in de 39ste minuut als resultaat. Anass Ahannach zette zelf de aanval op en kreeg de bal vervolgens vanaf de flank aangespeeld door Joey Konings. De alerte Ahannach faalde niet in kansrijke positie: 0-1.

Een nieuwe aflevering van de ???????????? ?????? ???????? ?? "Dat iemand in een ijsbad van -3 springt..."#adodbo pic.twitter.com/3r73gSKXiz — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2022

Het was het begin van een hele slechte fase van ADO, daar in de 41ste minuut de 0-2 op het scorebord verscheen in Den Haag. Wederom was de uitblinkende Ahannach betrokken bij de treffer. De aanvallende middenvelder legde op tijd af op Asier Córdoba, die goed de ruimte zocht en doelman Hugo Wentges daarna kansloos liet met een gericht schot: 0-2. ADO was niet bij machte om nog voor het rustsignaal iets terug te doen, waardoor er halverwege de nodige frustratie en teleurstelling was bij de thuisspelende ploeg.

Na rust deed ADO verwoede pogingen om de spanning weer terug te brengen. Een harde volley van Klas werd vakkundig gepareerd door doelman Wouter van der Steen in minuut 55. Na die poging slaagde ADO er nauwelijks nog in om echt gevaar te stichten voor het doel van Den Bosch. Vleugelaanvaller Joël Zwarts kreeg drie minuten voor het einde een schot niet tussen de palen, een beetje typerend voor het aanvalsspel van het elftal van Kuijt. Kort daarvoor ontving Verheydt overigens geel voor het gebruiken van zijn elleboog. Door de vele drinkpauzes bedroeg de blessuretijd maar liefst acht minuten, onvoldoende echter voor ADO om de nederlaag nog af te wenden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 2 2 0 0 6 6 2 Jong AZ 2 2 0 0 4 6 3 VVV-Venlo 2 2 0 0 4 6 4 FC Eindhoven 2 2 0 0 3 6 5 Roda JC Kerkrade 2 2 0 0 3 6 6 Heracles Almelo 1 1 0 0 4 3 7 NAC Breda 1 1 0 0 1 3 8 Almere City FC 2 1 0 1 0 3 9 FC Den Bosch 2 1 0 1 0 3 10 TOP Oss 2 1 0 1 0 3 11 Jong PSV 1 0 1 0 0 1 12 Willem II 2 0 1 1 -1 1 13 Jong Ajax 2 0 1 1 -1 1 14 Telstar 2 0 1 1 -5 1 15 MVV Maastricht 1 0 0 1 -2 0 16 FC Dordrecht 1 0 0 1 0 0 17 Jong FC Utrecht 1 0 0 1 0 0 18 De Graafschap 2 0 0 2 -2 0 19 Helmond Sport 2 0 0 2 -3 0 20 ADO Den Haag 2 0 0 2 0 0