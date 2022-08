Feyenoord komt niet voorbij Andries Noppert en lijdt eerste puntenverlies

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 22:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:11

Feyenoord is zaterdagavond in De Kuip tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aangelopen. De ploeg van Arne Slot begon tegen sc Heerenveen zeer hoopgevend, maar slaagde er uiteindelijk geen enkele keer de bal tegen de touwen te jagen: 0-0. Dat had Heerenveen voor een groot deel te danken aan Andries Noppert, die opviel met enkele uitstekende reddingen.

Slot koos in De Kuip voor dezelfde elf namen als vorige week tegen Vitesse (2-5 winst). Orkun Kökçü keerde wel terug van een blessure en Santiago Giménez verwierf een werkvergunning, maar beide spelers kwamen pas in de tweede helft als invaller. Bij Heerenveen switchte Kees van Wonderen naar een 5-3-2-systeem, wetende dat de Rotterdammers daar meer dan eens moeite mee hadden. Mats Köhlert, die te boek staat als linkeraanvaller, bestreek de volledige linkerflank bij de Friezen.

Toekomstig @Feyenoord-speler Igor Paixão gespot op de tribunes van De Kuip ??#feyhee pic.twitter.com/TOQcG1vVAH — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2022

Feyenoord opende furieus en werd direct meermaals gevaarlijk. Jacob Rasmussen kopte in de tweede minuut uit een kortgenomen hoekschop op de lat, terwijl Marcus Pedersen zeven minuten later schitterend vrij werd gezet door een steekpass van Fredrik Aursnes. De gelegenheidslinksback schoot oog in oog met Andries Noppert naast. Daarna ging de storm van Feyenoord liggen en kreeg Heerenveen meer controle over de wedstrijd.

De Friezen kwamen zelf niet veel verder dan een schotje van Sydney van Hooijdonk en hadden wat geluk dat Danilo nét niet genoeg tussen een te korte terugspeelbal van Joost van Aken op Noppert kon komen. De spits van Feyenoord scoorde een week geleden in Arnhem nog met een onderschepping bij de doelman van de tegenpartij, maar zag zijn geblokte bal nu naast het doel eindigen.

Feyenoord viel na rust aan, maar wist Heerenveen aanvankelijk niet in de problemen te brengen. In plaats daarvan kwamen de Rotterdammers na 66 minuten zeer goed weg toen Justin Bijlow onder een hoge corner door ging. Van Aken kreeg dé kans, maar mikte over. Bijlow greep daarna wél in op een schot van Amin Sarr, die in het strafschopgebied naar binnen was gedribbeld en een laag schot afvuurde.

Slot wisselde aanvallend en inspireerde zijn ploeg zo tot nieuwe kansen. Een geblokt schot van Kökçü belandde in minuut 86 precies tot bij Jens Toornstra, die de bal vlak voor het doel met een voetbeweging verlengde. Noppert redde, en deed dat twee minuten later ook op een gevaarlijke kopbal van Gernot Trauner. Giménez had diep in blessuretijd de winnende op de schoen, maar gleed een voorzet van Javairô Dilrosun over.