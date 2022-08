Rentree Ziyech dichtbij: bondscoach Halilhodzic op weg naar uitgang

Het heeft er alle schijn van dat Vahid Halilhodzic niet op het aankomende WK aanwezig zal zijn. De bondscoach van Marokko is volgens de Franse sportkrant L’Équipe op weg naar de uitgang. Voornaamste reden voor zijn naderende vertrek is het conflict tussen de Bosniër en sterspeler Hakim Ziyech.

De 69-jarige bondscoach staat sinds 2019 aan het roer stond bij de Leeuwen van de Atlas, en behaalde succes door zich te kwalificeren voor het WK 2022. Toch staat de positie van Halilhodzic al langer onder druk, daar zijn tijd als bondscoach wordt gekenmerkt door conflicten met Noussair Mazraoui en met name Ziyech. Dat lijkt nu dus ook de reden te zijn voor de aanstaande breuk. De ex-Ajacieden leefden in onmin met de bondscoach, al heeft Mazraoui zich inmiddels weer beschikbaar gesteld voor de Marokkaanse nationale ploeg.

De president van de Marokkaanse bond, Fouzi Lekjaa, beloofde eerder dit jaar dat Ziyech terug zou keren in de nationale ploeg, al is dat nog niet gebeurd. Mede daarom wordt er nu met Halilhodzic gepraat over een exit. Ziyech is veertigvoudig international, maar speelde dit jaar nog geen interland. Ook Mazraoui had het dus aan de stok met Halilhodzic. De twee wisten eerder dit jaar echter de strijdbijl te begraven. Daardoor keerde het jeugdproduct van Ajax na achttien maanden afwezigheid terug in de selectie, al kwam de twaalfvoudig international sindsdien nog niet.

Ook Amine Harit leefde lange tijd in onmin met de bondscoach, al heeft de speler van Schalke 04 zich net als Mazraoui verzoend met de Bosniër. Een gesprek tussen Halilhodzic en Ziyech in mei haalde niets uit. De speler van Chelsea zou zich daarin zelfs nog feller hebben uitgesproken tegen een rentree onder de leiding van Halilhodzic. Marokko is op het WK in Qatar ingedeeld in groep F met België, Kroatië en Canada. Op 23 november komt Marokko voor het eerst in actie. Om 11.00 uur Nederlandse tijd is Kroatië dan de tegenstander.