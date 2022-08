Geluk of wijsheid? ‘PSV brak met een trend uit het Schmidt-tijdperk’

Woensdag, 10 augustus 2022 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:21

De Nederlandse kranten pakken uit, daags na de thriller in de derde voorronde van de Champions League tussen PSV en AS Monaco (3-2). De Eindhovenaren verzekerden zich dankzij een doelpunt van Luuk de Jong in de verlenging van een plek in de play-offs. Daarin is het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst de tegenstander. Was het geluk of wijsheid van de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij?

Volgens Valentijn Driessen raakte Van Nistelrooij niet in paniek van het enorme Franse overwicht en het overweldigende percentage balbezit voor Monaco. "Nee, de ploeg gokte op die paar momenten die zich altijd aandienen", schrijft de chef voetbal in De Telegraaf. "Daarin moesten de PSV’ers het rendement laten zien dat de dodelijke afmaker Van Nistelrooij als speler zo typeerde. Alleen zullen tegen Rangers meer topspelers van PSV moeten thuisgeven wil de club niet voor de derde keer in vier jaar sneuvelen in aanloop naar de Champions League."

Het tweeluik met Rangers staat gepland voor 16 en 23 augustus. De ploeg van Van Bronckhorst rekende dinsdagavond af met Union Saint-Gilloise (3-0 overwinning na eerdere 2-0 nederlaag). Het Algemeen Dagblad deelt alvast een serieuze waarschuwing uit aan PSV en komt met een negatieve reeks. "Voor de elfde wedstrijd op rij slaagde PSV er niet in om het doel schoon te houden. Dat is de langste reeks zonder clean sheet sinds maar 2012. Toen incasseerde de ploeg negentien wedstrijden op rij een tegentreffer", aldus het dagblad.

'Foutenfestival'

Trouw betitelt het gevecht tussen PSV en Monaco als 'foutenfestival'. "Beide ploegen hadden moeite om de bal meer dan drie keer naar iemand met hetzelfde shirtje te spelen, waardoor een nogal rommelig spelbeeld ontstond. Het past misschien wel bij de huidige tijdsgeest, waarin voetbalclubs in de zomer steeds vaker een handelshuis voor spelers worden en (nieuwe) coaches in deze prille fase van het seizoen naarstig zoeken naar vastigheden in hun elftal. Geld wordt een steeds bepalendere factor in het Europese clubvoetbal."

Ook De Volkskrant zag hoe PSV na rust met de rug tegen de muur kwam te staan. De Eindhovenaren incasseerden twee tegentreffers, maar voltrokken het vonnis via Érick Gutiérrez en Luuk de Jong. "Monaco verdiende het eigenlijk meer dan PSV om door te stoten naar de play-offs. De Franse nummer drie was simpelweg beter dan de nummer twee van Nederland. Alleen slaagde PSV er in dit keer wel in om een tegenstander te verslaan met wie de club zich zo graag meet. Het was met meer geluk dan wijsheid. Daarmee brak het met een trend uit het Schmidt-tijdperk. In de twee seizoenen onder leiding van de Duitse coach lukte het PSV niet om belangrijke Europese wedstrijden te winnen."