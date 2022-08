Vertegenwoordigers van Memphis Depay gaan in gesprek met Juventus

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 14:21 • Guy Habets • Laatste update: 14:42

Memphis Depay spreekt dinsdag met de clubleiding van Juventus over een tweejarig contract bij de club uit Turijn. Dat weet GOAL te melden. De Italiaanse club is zeer gecharmeerd van Memphis en hoopt hem te verleiden tot een zomerse overstap. Het is echter nog niet duidelijk of de aanvalsleider van Oranje dat zelf ook ziet zitten.

Het gonst al een tijdje van de geruchten rond Memphis, die niet meer gewenst zou zijn bij Barcelona na de komst van Robert Lewandowski. De Poolse topschutter kreeg ook al rugnummer negen aangemeten, dat vorig jaar nog door de international van Oranje werd gedragen. Het deed de verhalen over een vertrek van Memphis toenemen en nu Juventus serieus geïnteresseerd is, lijkt een overstap ook echt dichtbij te komen. Dinsdag spreken vertegenwoordigers van de 28-jarige aanvaller met la Vecchia Signora.

In die gesprekken wordt Memphis naar alle waarschijnlijkheid een contract van twee jaar voorgelegd. Transferjournalist Gianluca Di Marzio weet dat Juve hem graag wil hebben en dat het zijn best doet om dat ook uit het contractvoorstel te laten blijken. Er hangt echter ook nog onduidelijkheid rond de eventuele transfer, aangezien het niet duidelijk is welke positie Barcelona inneemt. Eerder werd gemeld dat de Catalaanse club twintig miljoen euro voor Memphis wil hebben. Zelf zou de aanvaller inzetten op een transfervrij vertrek.

Juve kan de vijfde club worden waar Depay voor speelt. De flamboyante rechtspoot debuteerde in 2012 voor PSV, waar hij in 123 officiële wedstrijden vijftig keer wist te scoren. Daarnaast gaf Depay 29 assists. Manchester United nam hem in juli 2015 voor 34 miljoen euro over van de Eindhovenaren. In Engeland wist de Oranje-international nooit echt zijn stempel te drukken, waarna hij naar Olympique Lyon vertrok. Na vijf goede jaren in Frankrijk werd Depay vorige zomer door Ronald Koeman meegenomen naar Barça. In zijn eerste seizoen in LaLiga maakte hij twaalf doelpunten.