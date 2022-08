KKD Elftal van de Week: verrassende hofleverancier en scorende debutanten

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 15:00 • Laatste update: 15:23

Met Jong Ajax - Telstar (1-1) en Jong AZ - MVV Maastricht (3-1) is maandagavond een einde gekomen aan de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. In de eerste uitverkiezing is een bijzondere rol weggelegd voor Roda JC, dat liefst vier spelers aflevert.

Afgelopen week werd bekend dat Voetbalzone ook komend seizoen de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie is. Beide partijen hebben de verbintenis met een jaar verlengd, waardoor Voetbalzone en de Keuken Kampioen Divisie nu voor het vijfde seizoen op rij aan elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat de website uitgebreid verslag blijft doen van alles wat er zich in de spannendste competitie van Europa afspeelt en onder meer wekelijks met een Team van de Week komt.

Het eerste Team van de Week telt opvallend veel spelers van Roda JC. Liefst vier spelers uit de ploeg van Jurgen Streppel hebben een plekje weten te bemachtigen. Roda won vrijdag met 0-2 bij FC Dordrecht en kende daarmee een foutloze start. Boyd Reith, Nils Röseler, Guus Joppen en Bryan Limbombe sprongen het meest in het oog. Verder levert Heracles Almelo twee spelers af, verdedigt NAC Breda in de persoon van Roy Kortsmit het doel en is er ook een uitverkiezing voor de scorende Ajax-debutant Francisco Conceição. FC Eindhoven, FC Dordrecht en Jong AZ leveren allen ook één speler af.

Uitgelicht

Soulyman Allouch (Jong AZ) was tegen MVV Maastricht (3-1) goed voor een goal en een assist. Dat is opmerkelijk, daar hij in zijn overige 38 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie slechts één assist gaf. Bij het duel tussen Heracles en ADO scoorde Marko Vejinovic uit een directe vrije trap. De middenvelder maakte vijf van zijn twaalf competitiedoelpunten namens Heracles uit een directe vrije trap. Aanstaande vrijdag gaat de Keuken Kampioen Divisie verder met onder meer De Graafschap - VVV-Venlo. FC Eindhoven en Willem II vechten een Brabants onderonsje uit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 1 1 0 0 4 3 2 TOP Oss 1 1 0 0 3 3 3 VVV-Venlo 1 1 0 0 3 3 4 FC Eindhoven 1 1 0 0 2 3 5 Jong AZ 1 1 0 0 2 3 6 Roda JC Kerkrade 1 1 0 0 2 3 7 PEC Zwolle 1 1 0 0 1 3 8 NAC Breda 1 1 0 0 1 3 9 Jong PSV 1 0 1 0 0 1 10 Telstar 1 0 1 0 0 1 11 Jong Ajax 1 0 1 0 0 1 12 Willem II 1 0 1 0 0 1 13 De Graafschap 1 0 0 1 -1 0 14 Helmond Sport 1 0 0 1 0 0 15 FC Den Bosch 1 0 0 1 -2 0 16 MVV Maastricht 1 0 0 1 -2 0 17 FC Dordrecht 1 0 0 1 0 0 18 Almere City FC 1 0 0 1 0 0 19 Jong FC Utrecht 1 0 0 1 0 0 20 ADO Den Haag 1 0 0 1 0 0