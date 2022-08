Vermoedelijke opstelling PSV: Van Nistelrooij hakt knoop door

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 08:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:24

PSV lijkt dinsdagavond in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco aan te treden in dezelfde opstelling als tijdens het heenduel (1-1), zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad. Het zou betekenen dat Guus Til een basisplaats heeft in het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij, die in dat geval Xavi Simons op de reservebank houdt.

Til had tijdens de officiële seizoensopening - het met 3-5 gewonnen duel om de Johan Cruijff Schaal - een belangrijk aandeel met een hattrick. In het heenduel met AS Monaco kende hij afgelopen week echter een zwakke beurt en werd hij na een uur spelen gewisseld voor Érick Gutiérrez. Bij afwezigheid van Til greep Simons afgelopen zaterdag op de nummer 10-positie zijn kans tegen FC Emmen (4-1) met een uitstekend optreden.

Bij PSV begonnen naast Til ook Ibrahim Sangaré, Phillipp Mwene en Ismael Saibari tegen FC Emmen op de bank in het Philips Stadion. Door een comfortabele 3-0 voorsprong bij rust kon Van Nistelrooij ook Joey Veerman en Philipp Max naar de kant halen. Na rust maakte Cody Gakpo al snel de vierde treffer, waarna hij en Armando Obispo eveneens na ruim een uur hun rust mochten pakken. Rik Elfrink, PSV-watcher van het Algemeen Dagblad en het Eindhovens Dagblad verwacht dat Til tijdens de terugwedstrijd met de Monegasken de voorkeur krijgt boven Simons. “Simons klopt wel op de deur, maar Til zal op basis van zijn fysieke vermogen de voorkeur krijgen tegen AS Monaco”, zegt hij in de Peesjevee-podcast.

Op het middenveld lijken Veerman en Sangaré gezien hun goede vorm voorlopig onbetwist onder Van Nistelrooij, terwijl de verwachting is dat Saibari, Luuk de Jong en Gakpo ook vanaf het eerste fluitsignaal mogen starten. In de defensie hoeft men volgens Elfrink eveneens niet op verrassingen te rekenen. “Ik verwacht dat Philipp Mwene tegen AS Monaco als rechtsback speelt en dat André Ramalho op de bank begint. Ik denk dat Van Nistelrooij hem achter de hand houdt. Ramalho is misschien nog niet klaar voor negentig minuten, dan heb je een extra wissel die je moet opofferen. Ik denk eerlijk gezegd dat Jordan Teze en Armando Obispo het centrum zullen vormen, Mwene en Philipp Max als backs fungeren en Walter Benítez het doel verdedigt”, aldus Elfrink.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Saibari, De Jong, Gakpo.