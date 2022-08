De Telegraaf maakt nieuwe details over transfer Marcos Senesi bekend

Maandag, 8 augustus 2022 om 07:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:17

Feyenoord ontvangt meer dan vijftien miljoen euro voor de verkoop van Marcos Senesi aan AFC Bournemouth. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant kunnen de Rotterdammers daarnaast nog rekenen op ‘aardige bonussen’ en is er een doorverkooppercentage bedongen. De onderhandelingen tussen Feyenoord en the Cherries waren zaterdag al afgerond, Senesi bereikte eerder al een akkoord met Bournemouth.

Slot besloot Senesi zondag voor het Eredivisie-duel met Vitesse (2-5 winst) al buiten zijn wedstrijdselectie te laten. De oefenmeester laat weten dat concrete belangstelling voor de Argentijnse verdediger én Fredrik Aursnes voor bezorgde gezichten in de kleedkamer zorgde. "Als ze dan horen of lezen dat er weer twee goede krachten zouden kunnen vertrekken, is dat niet fijn. Als een speler al met anderhalf been bij zijn nieuwe club zit en ook in het hoofd al met andere dingen bezig is, is het beter hem niet meer op te stellen”, aldus Slot tegenover De Telegraaf.

Feyenoord bereidde zich in de afgelopen weken al voor op een vertrek van Senesi door Jacob Rasmussen aan te trekken. Toch gaat Feyenoord na het definitieve vertrek van de Argentijn wederom de transfermarkt op voor een linksbenige centrale verdediger. De naam van Dávid Hancko viel de afgelopen weken vaak rondom de Rotterdamse club. 1908.nl gaat ervan uit dat Feyenoord opnieuw concreet zal worden voor de Slowaakse stopper van Sparta Praag wanneer Senesi vertrekt.

Senesi had in Rotterdam nog een contract tot medio 2023. Naar verluidt heeft Feyenoord een eenzijdige optie om daar een jaar aan vast te plakken, maar kiezen de Rotterdammers er bewust voor om dat niet te doen. De clubleiding hield er al rekening mee dat Senesi niet meer in Rotterdam te houden was. Senesi kwam in de zomer van 2019 naar Feyenoord toe. De Rotterdamse club betaalde in totaal zo’n zeven miljoen euro aan San Lorenzo. Feyenoord moet naar verluidt tien procent van de eventuele winst op Senesi overmaken naar Argentinië.

Drie weken geleden meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat Benfica de gesprekken met Feyenoord heeft geopend over Aursnes. De Portugese club van Roger Schmidt heeft naar verluidt vijftien miljoen euro over voor de Noorse middenvelder, die zelf al al persoonlijk rond zou zijn met de Portugese topclub. De Telegraaf schrijft echter dat Feyenoord de absolute hoofdprijs vraagt, anders is de club niet bereid om hem te laten gaan.