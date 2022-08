‘Feyenoord moet oppassen voor het AZ-scenario, het zag er echt niet uit’

Zondag, 7 augustus 2022 om 12:01 • Guy Habets

Marciano Vink vreest dat Feyenoord al in de eerste weken van het nieuwe Eredivisie-seizoen een achterstand gaat oplopen ten opzichte van de overige topclubs. Het vertrek van veel basisspelers maakt dat trainer Arne Slot nog moet puzzelen en automatismen in zijn elftal moet kweken en Vink stelt dat dat nog wel even kan gaan duren.

Fredrik Aursnes en Marcos Senesi worden gelinkt aan een buitenlandse stap en lijken op weg naar de uitgang van De Kuip. Mocht het tweetal inderdaad vertrekken, dan verliest Feyenoord alweer de zesde en zevende basisspeler van het elftal dat vorig seizoen nog de finale van de Conference League haalde. Vink zegt tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN dat hij niet verwacht dat de Rotterdammers daar zomaar een oplossing voor hebben gevonden. "Arne Slot is een capabele trainer, maar als er zeven spelers weggaan heb je tijd nodig."

De analist vreest dan ook voor een matige seizoensstart van Feyenoord. "Ik hoop voor Feyenoord dat er geen AZ-scenario komt, dat je veel punten inlevert omdat er spelers ingepast moeten worden of nog moeten wennen. Ze zullen de punten nu bijeen moeten schrapen en doordeweeks hard moeten werken aan de afstemming, want daar ligt het probleem nu. De spelers begrijpen elkaar niet. Je zag het in de oefenwedstrijd tegen Osasuna, dat zag er echt niet uit. Tegen Union Saint-Gilloise werd ook al met 0-4 verloren. De voorbereiding was problematisch en ik hoop niet dat het doorettert in de competitie."

Feyenoord opent de competitie zondagmiddag met een uitwedstrijd bij Vitesse. Voor Slot wordt het maken van een opstelling een lastige puzzel, aangezien hij ook nog eens te maken heeft met diverse blessures. Mats Wieffer ligt er een tijdje uit, Orkun Kökçü is nog niet helemaal fit, Gernot Trauner komt pas net terug van een blessure, Javairô Dilrosun liep deze week op de training een kwetsuur op en spelers als Oussama Idrissi en Sebastian Szymanski missen nog wedstrijdritme. Santiago Giménez, de nieuwe spits van Feyenoord, heeft pas net zijn werkvergunning en kan ook nog niet spelen.