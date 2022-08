Spelers van Chelsea geloven in ‘vloek’ en wijzen rugnummer massaal af

Chelsea heeft geen speler die komend seizoen met rugnummer 9 gaat spelen en volgens trainer Thomas Tuchel heeft dat een bijzondere reden. Hij zegt dat de spelers van the Blues weten dat dat nummer 'vervloekt' is en dat niemand met negen op de rug wil spelen. De selectie wijst daarbij op de nodige voorbeelden uit het verleden.

Zo kregen spelers als Fernando Torres, Álvaro Morata, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín, Radamel Falcao en Romelu Lukaku allemaal rugnummer 9 aangemeten, maar konden zij de hoge verwachtingen op Stamford Bridge nooit waarmaken. Volgens Tuchel is er sprake van een vloek. "Er was geen interesse in dat rugnummer toen gekeken werd naar de verdeling van rugnummers", vertelt hij tijdens een persconferentie. "Niemand durft het aan en iedereen die hier al een tijdje rondloopt, vertelt de verhalen over spitsen met nummer 9 die niet scoorden."

Er zijn ook maar weinig spelers in de selectie van Chelsea die het rugnummer negen zouden kunnen dragen. Alleen Armando Broja, die vorig seizoen aan Southampton werd verhuurd en ooit voor Vitesse speelde, en de op een zijspoor geraakte Michy Batshuayi zijn pure spitsen die nog onder contract staan op Stamford Bridge. Tuchel zal geen van hen gaan gebruiken in de competitie-opener tegen Everton en kiest waarschijnlijk wel voor Kai Havertz, die dan als valse nummer negen gaat spelen.

De geruchtenmolen is ondertussen op gang gekomen, aangezien de Londense club gelinkt wordt aan Pierre-Emerick Aubameyang van Barcelona. De Gabonees zou de extra spits kunnen worden waar Tuchel nog naar op zoek is en de Catalanen maken daarmee ook meteen wat ruimte in het salarishuis vrij. De Duitse oefenmeester wilde op de persconferentie echter niet zeggen of Chelsea inderdaad interesse heeft in Aubameyang. Het is ook nog maar de vraag of de rappe aanvaller, mocht hij wel in het blauwe deel van Londen komen voetballen, met rugnummer negen wil gaan spelen.