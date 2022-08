Franse bond laat Paris Saint-Germain voorlopig zonder trainer spelen

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 10:28 • Guy Habets

Christophe Galtier heeft niet de juiste papieren om officieel de trainer van Paris Saint-Germain te kunnen zijn. Dat schrijft L'Équipe, dat zich beroept op gegevens van de Franse voetbalbond. Galtier zwaait sinds deze zomer de scepter in het Parc des Princes, maar voorlopig mag hij dat dus eigenlijk niet.

Toen Galtier werd aangesteld als nieuwe trainer in Parijs, stuurde PSG zijn gegevens op naar de Franse bond. Na het doorspitten van het papierwerk, kwam men er op het bondskantoor echter achter dat er iets niet klopte. De oefenmeester heeft nagelaten om het belangrijkste UEFA-diploma dat hij in bezit heeft, te laten vernieuwen. Dat moet een coach eens per drie jaar doen door middel van een soort bijspijkercursus, maar dat heeft Galtier dus niet gedaan. Daardoor klopt zijn administratie niet en mag hij eigenlijk PSG niet trainen.

Voor de Franse trainer is het nu zaak om snel uitstel te vragen aan de bond, zodat hij in één van de komende interlandperiodes zijn extra cursus kan doen en alsnog zijn UEFA-diploma kan verlengen. Daarnaast zou PSG van plan zijn om dispensatie aan te vragen, zodat Galtier tot die tijd wel gewoon langs de lijn kan staan tijdens competitiewedstrijden. Vooralsnog heeft de Franse bond geen gehoor gegeven aan dat verzoek.

Afgelopen week wonnen de Parijzenaars, met Galtier 'gewoon' aan het roer, nog de Franse Super Cup. Nantes werd in die wedstrijd met 4-0 verslagen. Zaterdagavond begint de reguliere competitie voor PSG met een uitwedstrijd bij Clermont Foot, maar het is dus nog maar de vraag of Galtier daar bij mag zijn. De kampioen van Frankrijk doet er in ieder geval alles aan om het Ligue 1-debuut van de oefenmeester gewoon te laten plaatsvinden en heeft nog een paar uur om samen met de bond tot een oplossing te komen.