Christophe Galtier vindt 3 maanden na ontslag bij PSG nieuwe trainersklus

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 16:38 • Sam Vreeswijk

Christophe Galtier wordt de nieuwe trainer van Al-Duhail uit Qatar. Dat meldt Fabrizio Romano. De Franse coach werd in juli ontslagen bij Paris Saint-Germain, en zat sindsdien zonder club. Bij Al-Duhail gaat hij Hernán Crespo opvolgen, die onlangs op straat werd gezet. De Qatarese club bezet na vijf wedstrijden de vierde plek in de competitie, met tien punten.

Eerder deze week maakte Romano op X al melding van de aanstaande komst van Galtier. “Christophe Galtier staat op het punt om aangesteld te worden als de nieuwe trainer van Al-Duhail. De gesprekken zijn in de afrondende fase beland. Hernán Crespo is ontslagen en het plan is nu om Galtier aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer.”

Vrijdag was Galtier vervolgens in Qatar, weet Romano, zodat de deal kon worden beklonken. “Daarmee breekt er een nieuw hoofdstuk in zijn carrière aan, na Lille en PSG”, voegt de transfermarktexpert daaraan toe.

Eerder deze week werd Crespo ontslagen als trainer van Al-Duhail, na een 0-1 nederlaag tegen het Iraanse Persepolis in de Aziatische Champions League. De 48-jarige Argentijn stond sinds maart 2022 aan het roer bij de club.

Voor Galtier wordt het zijn vijfde club als hoofdtrainer. Eerder stond hij al aan het roer bij Saint-Étienne, Lille OSC, OGC Nice en dus PSG. Bij die laatste club stond hij slechts één seizoen aan het roer.

Gedurende dat seizoen werd de Fransman beschuldigd van racisme en islamofobie bij Nice, waardoor hij in Frankrijk onderwerp van gesprek was. Daarnaast was de clubleiding van PSG zeer teleurgesteld in Galtier door de uitschakeling tegen Bayern München in de achtste finale van de Champions League. Over twee wedstrijden verloren de Parijzenaren met afgetekende cijfers: 0-3.

Ook in de Coupe de France werd PSG vroegtijdig uitgeschakeld. Galtier sleepte vorig seizoen uiteindelijk twee prijzen in de wacht. Naast de Franse Supercup werd ook de landstitel veroverd. De club wist daardoor het elfde kampioenschap in de clubhistorie bij te schrijven. Dat was echter niet genoeg voor Galtier om zijn baan te behouden: hij werd op straat gezet en opgevolgd door Luis Enrique.