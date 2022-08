Joey Veerman maakt van onvrede geen geheim: ‘Vind je het gek, of niet?’

Woensdag, 3 augustus 2022 om 10:02 • Tom Rofekamp

Joey Veerman is allerminst te spreken over de geringe hersteltijd tussen de afgelopen twee wedstrijden. Zaterdag moest PSV het tegen Ajax opnemen voor de Johan Cruijff Schaal, terwijl de dinsdag daarop de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco op het programma stond. Dat PSV tegen het eind van die laatste wedstrijd vermoeid voor de dag kwam, vindt Veerman dan ook niet meer dan logisch.

De 23-jarige middenvelder werd door zowel Nederland als Franse media als uitblinker bestempeld van deel één van het tweeluik met de Monegasken. Veerman opende vlak voor rust de score in het Stade Louis II, maar zag Axel Disasi tien minuten tijd de eindstand verzorgen: 1-1. "We krijgen gewoon een kutgoal tegen", betoogt Veerman bij ESPN. "Ik denk dat we met de kansen nogal ongelukkig geweest. Ondanks het feit dat we veel achter de bal aan hebben gelopen, denk ik wel dat we hier met 2-0 hadden kunnen winnen, ja."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Veerman schrijft de problemen van PSV in het prinsendom vooral toe aan slordigheid aan de bal, waardoor er veel defensieve arbeid aan te pas moest komen. "Gelukkig zijn we heel erg fit", merkt de spelmaker op. Wanneer de interviewer de brug slaat naar de slotfase - waarin PSV beduidend minder fris oogde dan tegenstander Monaco - reageert Veerman vinnig. "Vind je het gek, of niet? Wij hebben tweeënhalve dag geleden gespeeld, hè."

"Natuurlijk speelt dat mee", vervolgt hij. "Volgens mij waren we om één uur ' s nachts thuis, de volgende dag is het dan herstellen en maandagochtend ga je alweer het vliegtuig in. Ik vind het heel matig ingepland allemaal." PSV probeerde na het horen over de Champions League-speeldata de strijd om de Johan Cruijff Schaal nog te verplaatsen, maar kreeg nul op het rekest van de KNVB. De bond gaf als toelichting dat het te kort dag was om iets te kunnen betekenen voor de Eindhovenaren.